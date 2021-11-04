Итоги дня 4 ноября: средний палец в Раде, пожар в Киево-Печерской лавре и нападение на журналиста
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Вечерний дайджест самых главных событий 4 ноября
Коронавирус в Украине
В Украине в четверг, 4 ноября, зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом — 27 377 новых случаев. Предыдущий рекорд по выявлению новых случаев, согласно данным СНБО, фиксировали в конце октября.
Наибольшее количество больных — в Днепропетровской области — 2254. Также в тройке лидеров Одесская область — 1899 человек и Киев — 1836.
Зеленский выступил в Верховной Раде
В четверг, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании парламента. Политик пришел в Раду на рассмотрение вопроса о назначении нового министра обороны, представив кандидатуру бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова. Впрочем, некоторые нардепы встретили Зеленского враждебно, устроив протест.
Также отличился нардеп Гео Лерос, показавший средний палец в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.
Пожар на территории Киево-Печерской лавры
Пожар на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул около 14:00 в четверг, 4 ноября. Там загорелась мастерская по росписи икон. Известно, что во время пожара пострадали три человека — один из них выпрыгнул из окна, чтобы спастись от огня.
Как спасатели тушили одну из главных достопримечательностей всей Украины — смотрите в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".
Монахи Киево-Печерской лавры напали на журналиста
Во время пожара на территории Киево-Печерской лавры монахи напали на журналиста "Магнолии-ТВ" Александра Терещенко, снимавшего факт возгорания для репортажа. В какой-то момент мужчина в рясе выхватил у представителя СМИ телефон и начал с ним бежать.
О том, что произошло, Александр Терещенко рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" — подробности в материале.
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