Итоги дня 4 ноября: средний палец в Раде, пожар в Киево-Печерской лавре и нападение на журналиста

Вечерний дайджест самых главных событий 4 ноября

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

В Украине в четверг, 4 ноября, зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом — 27 377 новых случаев. Предыдущий рекорд по выявлению новых случаев, согласно данным СНБО, фиксировали в конце октября.

Наибольшее количество больных — в Днепропетровской области — 2254. Также в тройке лидеров Одесская область — 1899 человек и Киев — 1836.

Зеленский выступил в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский

В четверг, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании парламента. Политик пришел в Раду на рассмотрение вопроса о назначении нового министра обороны, представив кандидатуру бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова. Впрочем, некоторые нардепы встретили Зеленского враждебно, устроив протест.

Также отличился нардеп Гео Лерос, показавший средний палец в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Пожар на территории Киево-Печерской лавры

На территории Киево-Печерской лавры горела иконописная мастерская

Пожар на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул около 14:00 в четверг, 4 ноября. Там загорелась мастерская по росписи икон. Известно, что во время пожара пострадали три человека — один из них выпрыгнул из окна, чтобы спастись от огня.

Как спасатели тушили одну из главных достопримечательностей всей Украины — смотрите в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".

Монахи Киево-Печерской лавры напали на журналиста

Монахи напали на журналиста "Магнолия-ТВ"

Во время пожара на территории Киево-Печерской лавры монахи напали на журналиста "Магнолии-ТВ" Александра Терещенко, снимавшего факт возгорания для репортажа. В какой-то момент мужчина в рясе выхватил у представителя СМИ телефон и начал с ним бежать.

О том, что произошло, Александр Терещенко рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" — подробности в материале.