Підсумки дня 23 листопада: ослаблення карантину, перший сніг

Вечірній дайджест головних новин 23 листопада

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні у вівторок, 23 листопада, зафіксували 12 729 нових випадків коронавірусної інфекції. Якщо після вихідних в Україні спостерігався традиційний спад захворюваності, то на вівторок коронавірусні дані за основними показниками збільшилися вдвічі, а подекуди навіть утричі.

На тлі цього деякі регіони почали виходити із червоної зони.

Сніг у Києві

Сніг у Києві

У Києві випав перший сніг Але не встигли жителі міста порадіти зимовій красі, як столицю традиційно для цього періоду скували пробки.

Сніг спостерігали не лише жителі столиці, а й у ряді інших областей, що послужило гарним приводом для створення смішних картинок у мережі.

Америка посилила Україну двома патрульними катерами

Катери "Island"

На тлі можливого вторгнення Росії США передали Україні два патрульні катери типу "Island". Судна прибули до Одеського морського торговельного порту на борту судна "Ocean Grand".

Крім того, з’явилася інформація, що в Україну можуть направити військових радників США та дорогу зброю.