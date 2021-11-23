Итоги дня 23 ноября: ослабление карантина, первый снег и вылет "Динамо" из Лиги Чемпионов

Вечерний дайджест главных новостей 23 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине во вторник, 23 ноября, зафиксировали 12 729 новых случаев коронавирусной инфекции. Если после выходных в Украине наблюдался традиционный спад заболеваемости, то на вторник коронавирусные данные по основным показателям увеличились вдвое, а местами даже втрое.

На фоне этого некоторые регионы начали выходить из красной зоны.

Снег в Киеве

Снег в Киеве

В Киеве выпал первый снег. Но не успели жители города порадоваться зимней красоте, как столицу традиционно для этого периода сковали пробки.

Снег наблюдали не только жители столицы, но в ряде других областей, что послужило хорошим поводом для создания смешных картинок в сети.

Америка усилила Украину двумя патрульными катерами

Катера "Island"

На фоне возможного вторжения России, США передали Украине два патрульных катера типа "Island". Суда прибыли в Одесский морской торговый порт на борту судна "Ocean Grand".

Кроме того, появилась информация, что в Украину могут направить военных советников США, а также дорогое оружие.

Вылет "Динамо" из ЛЧ

"Динамо" потеряло шансы на выход в Лигу Чемпионов

"Динамо" в Киеве с боем проиграло "Баварии" и потеряло шансы на выход в Лигу Чемпионов. Драматичный матч на "Олимпийском" проходил под серьезным снегопадом. Итоговый счет "Динамо" — "Бавария" 1:2. Впрочем, киевляне еще могут попасть в Лигу Европы.