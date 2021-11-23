Итоги дня 23 ноября: ослабление карантина, первый снег и вылет "Динамо" из Лиги Чемпионов
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Вечерний дайджест главных новостей 23 ноября.
Коронавирус в Украине
В Украине во вторник, 23 ноября, зафиксировали 12 729 новых случаев коронавирусной инфекции. Если после выходных в Украине наблюдался традиционный спад заболеваемости, то на вторник коронавирусные данные по основным показателям увеличились вдвое, а местами даже втрое.
На фоне этого некоторые регионы начали выходить из красной зоны.
Снег в Киеве
В Киеве выпал первый снег. Но не успели жители города порадоваться зимней красоте, как столицу традиционно для этого периода сковали пробки.
Снег наблюдали не только жители столицы, но в ряде других областей, что послужило хорошим поводом для создания смешных картинок в сети.
Америка усилила Украину двумя патрульными катерами
На фоне возможного вторжения России, США передали Украине два патрульных катера типа "Island". Суда прибыли в Одесский морской торговый порт на борту судна "Ocean Grand".
Кроме того, появилась информация, что в Украину могут направить военных советников США, а также дорогое оружие.
Вылет "Динамо" из ЛЧ
"Динамо" в Киеве с боем проиграло "Баварии" и потеряло шансы на выход в Лигу Чемпионов. Драматичный матч на "Олимпийском" проходил под серьезным снегопадом. Итоговый счет "Динамо" — "Бавария" 1:2. Впрочем, киевляне еще могут попасть в Лигу Европы.
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