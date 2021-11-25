Підсумки дня 25 листопада: смерть Омельченка, інсайди про воєнний стан та нова державіакомпанія України

Вечірній дайджест найголовніших подій 25 листопада

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Кількість нових випадків коронавірусу на ранок 25 листопада в Україні зафіксували на позначці 16 943 особи. У порівнянні з попереднім днем нових випадків побільшало на 2618. Серед інфікованих — 1451 дітей та 304 медики.

Регіоном, що найбільше постраждав від коронавірусу, став Київ — 1688 нових випадків хвороби. На другому та третьому місці — Запорізька та Львівська області з 1066 та 1048 випадків відповідно.

При цьому у Міністерстві охорон здоровʼя розповіли, у яких випадках хворим на коронавірус знадобиться госпіталізація.

Ляшко анонсував "воєнний стан"

Олег Ляшко

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко зробив резонансну заяву під час онлайн-трансляції. Мовляв, президент України Володимир Зеленський нібито має намір запровадити воєнний стан уже 1 грудня. Ці слова політик назвав "інсайдерською інформацією" про плани українського гаранта.

В Україні з’явиться національна авіакомпанія

Літак

З 2021 року в Україні стартує будівництво грандіозного проєкту для транспортної системи — національної авіаційної компанії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уряд йде на такий крок, щоб у сфері авіаперевезень нарешті було враховано бажання та інтереси України.

Смерть Олександра Омельченка

Олександр Омельченко

У четвер, 25 листопада, у віці 83 років помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Політик помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Чим запам’яталися часи правління Омельченка у Києві — читайте у матеріалі "Телеграфа".

"Міс світу 2021"

Учасниці конкурсу "Міс світу 2021"

Міжнародний конкурс краси "Міс світу", який цього року відбудеться у 70-е, запланований на 16 грудня 2021 року. Україну представлятиме 22-річна Олександра Яремчук із Вінниці, яка має дуже гарну зовнішність. У матеріалі "Телеграфа" можна переглянути, хто може скласти конкуренцію українській красуні.