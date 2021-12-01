Підсумки дня 1 грудня: протести у Києві, Зеленський у Раді, Єрмак розповів про "вагнерівців"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 9
Вечірній дайджест найголовніших подій 1 грудня.
Коронавірус в Україні
В Україні першого зимового дня МОЗ відзвітувало про 11 960 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Це майже на тисячу більше, ніж напередодні.
Протести у Києві
У Києві в середу, 1 грудня, стартувала акція "Захисту Україну — зупини переворот", під час якої демонстранти зібралися на Майдані Незалежності, а потім рушили на Банкову.
Прихильники демократичних сил України заявили про те, що мають намір створити Координаційну раду опозиційних сил, а також озвучили вимоги, серед яких відставка Зеленського та Єрмака, а також розпуск Ради.
Зеленський звернувся до Верховної Ради
У Верховній Раді у середу, 1 грудня, зі щорічним посланням до парламенту виступив президент України Володимир Зеленський. Розпочав свою промову глава держави о 10.00 ранку.
Народні депутати оплесками супроводжували майже кожну цитату глави держави, а тому в мережі його промову порівняли з промовою "вождів" за часів СРСР.
Єрмак розказав про "вагнергейт"
Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів свою версію розвідзаходів щодо "вагнерівців". Зокрема він зазначив, що жодної санкціонованої операції з бойовиків не було.
Крім того, він пояснив ситуацію з використанням вертольотів рятувальників для перельоту в президентську резиденцію "Синьогора". За його словами, ця поїздка була виключно робочою.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-