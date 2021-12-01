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Підсумки дня 1 грудня: протести у Києві, Зеленський у Раді, Єрмак розповів про "вагнерівців"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 01 грудня 2021, 20:45
Ключові події дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 1 грудня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні першого зимового дня МОЗ відзвітувало про 11 960 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Це майже на тисячу більше, ніж напередодні.

Протести у Києві

Київ
Київ

У Києві в середу, 1 грудня, стартувала акція "Захисту Україну — зупини переворот", під час якої демонстранти зібралися на Майдані Незалежності, а потім рушили на Банкову.

Прихильники демократичних сил України заявили про те, що мають намір створити Координаційну раду опозиційних сил, а також озвучили вимоги, серед яких відставка Зеленського та Єрмака, а також розпуск Ради.

Зеленський звернувся до Верховної Ради

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

У Верховній Раді у середу, 1 грудня, зі щорічним посланням до парламенту виступив президент України Володимир Зеленський. Розпочав свою промову глава держави о 10.00 ранку.

Народні депутати оплесками супроводжували майже кожну цитату глави держави, а тому в мережі його промову порівняли з промовою "вождів" за часів СРСР.

Єрмак розказав про "вагнергейт"

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів свою версію розвідзаходів щодо "вагнерівців". Зокрема він зазначив, що жодної санкціонованої операції з бойовиків не було.

Крім того, він пояснив ситуацію з використанням вертольотів рятувальників для перельоту в президентську резиденцію "Синьогора". За його словами, ця поїздка була виключно робочою.

Теги:
#Коронавірус #Володимир Зеленський #Підсумки дня #Андрій Єрмак #Covid-19
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