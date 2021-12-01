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Итоги дня 1 декабря: протесты в Киеве, Зеленский в Раде, Ермак рассказал о "вагнеровцах"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня Новость обновлена 01 декабря 2021, 20:45
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных событий 1 декабря.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

В Украине в первый зимний день Минздрав отчитался про 11 960 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Это почти на тысячу больше чем накануне.

Протесты в Киеве

Киев
Киев

В Киеве в среду, 1 декабря, стартовала акция "Защити Украину — останови переворот", во время которой демонстранты собались на Майдане Независимости, а затем двинулись на Банковую.

Сторонники демократических сил Украины заявили о том, что собираются создать Координационный совет оппозиционных сил, а также озвучили требования, сред которых отставка Зеленского и Ермака, а также роспуск Рады.

Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

В Верховной Раде в среду, 1 декабря, с ежегодным посланием парламенту выступил президент Украины Владимир Зеленский. Начал свою речь глава государства в 10:00 утра.

Народные депутаты аплодисментами сопровождали почти каждую цитату главы государства, а потому в сети его речь сравнили с речью "вождей" во времена СССР.

Ермак объяснился за "вагнергейт"

Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал свою версию разведмероприятий по "вагнеровцам". В частности он отметил, что никакой санкционированной операции по боевикам не было.

Кроме того, он объяснился за ситуацию с использованием вертолетов спасателей для перелета в президентскую резиденцию "Синегора". По его словам, эта поездка была исключительно рабочей.

Теги:
#Коронавирус #Владимир Зеленский #Итоги дня #Андрей Ермак #Covid-19
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