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Єрмак, Данилов та дехто ще: названі найвпливовіші політики в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Впливові українські персони Новина оновлена 08 грудня 2021, 12:01
Впливові українські персони

До переліку увійшли як представники влади, так і опозиціонери та представники бізнесу.

На життя багатьох українців так чи інакше впливає політика та люди, які є авторитетними у цій сфері. "Телеграф" створив рейтинг людей, слова та дії яких мають вагу у державній діяльності України.

Лідерська п’ятірка сформувала таким чином:

Лідери рейтингу "Телеграфу"
Лідери рейтингу "Телеграфу"

На чолі списку президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак. Вони поділили позицію. У впливовості президента складно сумніватися, враховуючи 73% підтримку населення. Єрмак знаходиться поруч із ним і в рейтингу, і в житті — лобіюючи кадрові призначення та беручи участь у зовнішній політиці країни.

На другому місці — бізнесмен Рінат Ахметов. Канали медіахолдингу підприємця посіли важливу нішу в інформаційному просторі України, надаючи слово представникам різних політичних течій, які останнім часом критикують владу. Також він має своїх людей і у Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів.

Секретар РНБО Олексій Данілов на третю позицію потрапив завдяки впливу особистому та органу, який він очолює. Раду нацбезпеки та оборони називають "санкційною машиною" і саме Данілов разом із президентом Зеленським вирішує, на кого накладати нові обмеження.

Перший помічник президента Сергій Шефір займався від імені президента переговорами з представниками бізнес-кіл. Замах на нього продемонстрував близькість Шефіра до президента.

На п’ятій позиції опозиційний політик, проти якого відкрито кілька кримінальних справ Віктор Медведчук. Він очолює другу за розмірами фракцію в парламенті (ОПЗЖ), а також має підтримку РФ і проросійськи налаштованих українців.

Повний список впливових політдіячів країни читайте за посиланням: Топ-20 політиків України за версією "Телеграфа": рейтинг 2021 року

Теги:
#Рейтинг #Рінат Ахметов #Віктор Медведчук #Володимир Зеленський #Сергій Шефір #Андрій Єрмак #Олексій Данилов
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