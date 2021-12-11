Підсумки дня 11 грудня: скандал із заступником глави МВС, призупинення військової допомоги США

Вечірній дайджест 11 грудня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні триває епідемія коронавірусу – на ранок суботи зафіксували 10 133 нових випадків. У порівнянні з попереднім днем кількість трохи зменшилася. Серед хворих — 991 дитина та 199 медиків.

Заступник голови МВС на блокпості накинувся на поліцейського

Олександр Гогілашвілі

Вночі на одному з блокпостів у зоні проведення Операції об’єднаних сил стався скандал між правоохоронцями та заступником голови МВС Олександром Гогілашвілі. Йому не сподобалося, що його не впізнали одразу, а змусили показати документи. Броньоване авто з чиновником зупинили у Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський ініціював проведення розслідування інциденту і рекомендував усунути Гогілашвілі з посади.

Сам чиновник вибачився за свою "зайву емоційність" і заявив, що вважає покарання справедливим.

Водночас ЗМІ вже зацікавилися особистістю Гогілашвілі та з’ясували, що той має російський паспорт.

Також стало відомо, що його дружина Марія Левченко є довіреною особою Зеленського ще з часів "Кварталу" і навіть відвідує засідання РНБО.

У мережі ж інцидент уже встигли охрестити "зашкваром місяця".

США відклали військову допомогу Україні на $200 млн

Javelin

Американські ЗМІ повідомили, що США дають шанс дипломатично врегулювати наростання конфлікту з Росією і нібито не надали раніше заплановану військову допомогу Україні, підготовлену адміністрацією Джо Байдена на суму 200 млн доларів.

Ломаченко — Коммі

Ломаченко — Коммі

У ніч на неділю 12 грудня український боксер Василь Ломаченко зустрінеться проти ганця Річарда Коммі у бою за право у наступному бою вийти на чемпіонський поєдинок у легкій вазі. "Телеграф" зібрав усе, що треба знати про цей бій в одному матеріалі.