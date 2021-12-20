Підсумки дня 20 грудня: підозра Порошенку, снігопад у Києві

Вечірній дайджест головних новин 20 грудня.

Коронавірус в Україні

Після вихідних спостерігається традиційне зниження кількості нових випадків

В Україні станом на ранок понеділка, 20 грудня, виявили 2536 нових випадків коронавірусу, що у порівнянні з попередніми даними майже на тисячу менше.

Порошенку оголосили підозру

П’ятому президентові оголосили про підозру

П’ятому президентові України Петру Порошенку оголосили про підозру у державній зраді.

У тексті підозри зазначено, що політик підозрюється не лише у держзраді, а й у сприянні терористичним організаціям.

Йдеться про торгівлю вугіллям із тимчасово окупованими територіями Донбасу під час президентства Порошенка.

Київ засипало снігом

У Києві спостерігаються серйозні проблеми із рухом

Як і попереджали синоптики, в Україні погіршилися погодні умови, що позначилося на ситуації на дорогах. Наприклад, у Києві через це вже сталася низка ДТП, а мешканці міста почали скаржитися на пробки.

При цьому страждати довелося не лише водіям, а й тим, у кого автомобіля взагалі немає. Зокрема жителі столиці могли помітити, що надвечір ціни на поїздки в таксі стрімко поповзли вгору.

Росія загрожує НАТО війною

Росія зробила гучну заяву щодо НАТО

Російська Федерація загрожує Північноатлантичному Альянсу військовою відповіддю через те, що НАТО нібито наступає на їхні болючі точки. Йдеться про можливе розширення сил альянсу на схід, включаючи Україну.

Українки виграли чемпіонат світу з пляжного волейболу

Українки виграли ЧС із пляжного волейболу

У Таїланді спортсменки з України Тетяна Лазаренко та Ангеліна Хміль виграли світову першість з пляжного волейболу у категорії до 21 року. У фіналі українки зійшлися з іспанками. Перемогу двом дівчатам із Запоріжжя приніс фінальний третій сет.