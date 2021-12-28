Підсумки дня 28 грудня: негода в Україні, кримінальні справи Гогілашвілі, Шевченко підчепив "корону"

Зведення новин за 28 грудня

Снігове пекло: Україна у владі негоди

Зима розгулялася в Україні не на жарт

У вівторок, 28 грудня, чимало українців зіткнулися з наслідками нестабільних погодних умов. Хтось постраждав через рясні снігопади, а декому довелося справлятися зі страшною ожеледицею. До вечора ж у деяких областях України взагалі почався транспортний колапс: Дніпро та Харків практично повністю "зупинилися" в автомобільних пробках.

Коронавірус все ще атакує

Пандемія, як і раніше, небезпечна

Не тішить нині і ковідна статистика. Після звичного невеликого зниження кількості хворих (з урахуванням вихідних) в Україні знову побільшало нових кейсів COVID-19. На ранок вівторка таких зареєстрували 2248. Зазначимо, що серед усіх хворих 137 дітей.

Постраждав за груди: з МОН звільнили заступника міністра, який потрапив у скандал

Ігор Гарбарук

Гучні обговорення зовнішнього вигляду помічниці заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, яка з’явилася у Львівській міськраді у дуже відвертій сукні, досягли піку. 28 грудня стало відомо про звільнення чиновника, який особисто подав заяву про відставку.

Кейс Гогілашвілі продовжують вивчати

Олександр Гогілашвілі

Черговий виток подій торкнувся ще одного колишнього представника українського уряду. Згідно з інформацією ексспікера ВР Дмитра Разумкова, у ДБР завели кримінальну справу стосовно хамської поведінки вже звільненого з МВС чиновника Олександра Гогілашвілі. Нагадаємо, чоловік посварився з військовослужбовцем, який його не впізнав і відмовився пропустити через блокпост на Донеччині.

Бойовиків Донбасу продовжують озброювати

Росіяни везуть на Донбас зброю під виглядом гумконвою

Із Росії на окуповані території Донеччини та Луганщини завозять нове озброєння, паливо та навіть безпілотні апарати. Про це прозвітували у Головному управлінні української розвідки. Також у відомстві вважають, що росіяни активно поповнюють лави окупантів на Донбасі. На фоні таких новин не дивно, що в Кремлі говорять про "право захищати російських громадян", як варіант вторгнення в Україну.

Андрій Шевченко підхопив ковід

Шевченко захворів на коронавірус

Коронавірусна хвороба не дивиться на зіркові статуси чи заслуги. 28 грудня, наприклад, стало відомо про те, що "корона" дісталася і до світила українського футболу, нині тренера італійського "Дженоа" Андрія Шевченка. Разом із ним захворів і капітан команди Доменіко Крішіто.

На скандал із "Емілі в Парижі" відреагував Netflix

Netflix прокоментувала скандал із "Емілі в Парижі"

Після кількох днів гучних обурень і навіть погроз подати до суду стримінговий сервіс Netflix пояснив скандальний образ українки в серіалі "Емілі в Парижі". Що відповіли у компанії, розповів голова Мінкульту Олександр Ткаченко.