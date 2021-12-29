Підсумки дня 29 грудня: у членів партії "ЄС" обшуки, Зеленська "обвалила" ціни на рибу, Лещенко повернувся до "УЗ"

Добірка новин за 29 грудня

Ковідних хворих дедалі більше

COVID-19, як і раніше, не відступає

Ранок середи, 29 грудня, Україна розпочала із 5 454 новими випадками коронавірусної хвороби. Ця кількість майже вдвічі перевищила показники попередньої доби. Також зафіксовано збільшення кількості хворих і серед дітей — таких 353. Подібна статистика не надто дивує, адже в Україні почали активно виявляти більш заразний варіант COVID-19 "Омікрон" — не лише у Києві, а й в інших областях.

Локдауни – все?

Робити карантин жорсткішим в Україні поки не планують

На тлі збільшення кількості хворих досить дивно виглядає інформація від Кабміну, де вважають, що Україна в майбутньому обійдеться без суворих локдаунів. На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, закриття кордонів держави не знадобиться через цілком непоганий прогрес щодо кількості вакцинованих людей.

Байден планує новий дзвінок з Путіним

Володимир Путін та Джозеф Байден

Увечері 29 грудня у Білому Домі повідомили про підготовку телефонної бесіди між американським лідером Джозефом Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним. До порядку денного увійдуть питання щодо безпеки України та подальшої дипломатії між РФ та США. Перемовини заплановані на вечір четверга, 30 грудня. Цікаво, що цьому передувала розмова українського президента Володимира Зеленського та держсекретаря Штатів Ентоні Блінкена.

Представників "Європейської солідарності" почали обшукувати

Соратники Порошенка скаржаться на обшуки

Поки п’ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко перебуває за кордоном, правоохоронці почали "кошмарити" представників його політсили. Про це заявив голова центрального штабу партії Олександр Турчинов. За його словами, у кількох соратників Порошенка були проведені обшуки будинків — намагалися знайти документи щодо "вугільної зради 2014 року".

Перша леді заплуталася у цінах на рибу

Олена Зеленська

А поки опозиція скаржиться на нібито переслідування владою, перша леді Олена Зеленська потрапила у невеликий скандал через плутанину у цінах на продукти. Під час ранкового ефіру програми на "1+1" вона заявила, що купувала скумбрію, кілограм якої коштував лише 8 гривень. Пізніше їй довелося спростовувати свої слова.

Українцям збільшили штрафи за збирання грибів та риболовлю

За гриб зрізаний у недозволеному місці покладено штраф

З недавніх пір рибалка або збирання ягід-грибів у незнайомому місці може значно "полегшити" гаманець звичайного українця. Причина — збільшення спеціальних штрафів. "Телеграф" пояснив, за що можуть стягнути таку "оплату" — у нас навіть є яскрава інфографіка.

Лещенко знову готовий отримувати зарплату в "Укрзалізниці"

Сергій Лещенко

Під загальний шум сьогоднішнього дня практично непоміченим пройшло призначення нових членів Наглядової ради "Укрзалізниці". До семи переможців конкурсу на посаду увійшов і колишній журналіст, нині багатьма названий "рупором Банкової" Сергій Лещенко.

Спортивна ведуча стала новим мемом

Анна Семенових задала новий тренд

Свій посильний внесок у мемне майбутнє світу зробила російська телеведуча Анна Семенових. Під час обговорення експертами особливостей гри у хокей вона примудрилася 17 хвилин просто сидіти мовчки та лише усміхатися у камеру.