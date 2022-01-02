Головні події тижня: смерть Просвірніна, позов Януковича до Ради, нові умови життя в Україні

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Число нових випадків коронавірусу помітно знизилося

У перший день нового 2022 року в Україні зафіксували 1 863 нових випадків коронавірусу, що у порівнянні з даними минулої доби на 3 тисячі хворих менше. Серед нових хворих було 108 дітей та 12 медичних працівників.

Що змінилося в Україні з 1 січня

Які зміни приніс 2022 рік

Зазвичай, новий рік несе за собою нові соціальні стандарти, закони та, що найстрашніше — тарифи. "Телеграф" зібрав в одному матеріалі всі найпомітніші зміни, які відбудуться в Україні 1 січня.

Відомий російський націоналіст Просвірнін знайдено мертвим у Москві

Відомий російський націоналіст Єгор Просвірнін викинувся з вікна

Творця видання "Супутник і погром" та прихильник окупації Росією Криму та Донбасу Єгор Просвірнін знайдено мертвим у центрі Москви. Попередньо встановлено, що чоловік викинувся із вікна, проте деякі обставини загибелі викликають багато запитань.

З МОН звільнили заступник міністра.

Ігора Гарбарука звільнено

Гучні розгляди щодо зовнішнього вигляду помічниці заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, яка з’явилася у Львівській міськраді у дуже відвертій сукні, досягли піку. 28 грудня стало відомо про звільнення чиновника, який особисто подав заяву про відставку.

Представників "Європейської солідарності" почали обшукувати

Соратники Порошенко скаржаться на обшуки

Поки п’ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко перебуває за кордоном, правоохоронці почали "кошмарити" представників його політсили. Про це заявив голова центрального штабу партії Олександр Турчинов. За його словами, у кількох соратників Порошенка були проведені обшуки будинків — намагалися знайти документи щодо "вугільної зради 2014 року".

Янукович вирішив довести свою "легітимність"

Янукович вирішив оскаржити його самоусунення з президентської посади

Побіжний президент України Віктор Янукович оскаржить у суді компетентність Верховної Ради у питаннях його усунення від влади.

Позов Януковича до ВР було зареєстровано в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК). Перше засідання із викликом сторін відбудеться 16 лютого 2022 року о 10:15.

День народження Степана Бандери

Заходи до дня народження Степана Бандери

В Україні 1 січня не лише відзначають перший день нового року, а й день народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

У зв’язку із цим у багатьох містах пройшли тематичні заходи. Київ не залишився осторонь, там у парку імені Тараса Шевченка о 17:00 почали збиратися люди для участі у традиційній смолоскипній ході.

Україна повернулася на ралі "Дакар-2022"

Україна вперше взяла участь у заїзді "Дакара" на вантажівці

У Саудівській Аравії у суботу, 1 січня, стартувало найскладніше ралі у світі під назвою "Дакар-2022". Україна вперше на вантажівці випробувала піски ралі-рейду, який проходить вже 44-й раз і спромоглася показати досить непоганий результат.