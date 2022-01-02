Главные события недели: смерть Просвирнина, иск Януковича к Раде, новые условия жизни в Украине

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Коронавирус в Украине

Число новых случаев коронавируса заметно снизилось

В первый день нового 2022 года в Украине зафиксировали 1 863 новых случаев коронавируса, что по сравнению с данными прошедших суток на 3 тысячи больных меньше. Среди новых больных было 108 детей и 12 медицинских работников.

Что изменилось в Украине с 1 января

Какие изменения принес 2022 год

Обычно новый год несет за собой новые социальные стандарты, законы и, что самое пугающее — тарифы. "Телеграф" собрал в одном материале все самые заметные изменения, которые произойдут в Украине 1 января.

Известный российский националист Просвирнин найден мертвым в Москве

Известный российский националист Егор Просвирнин выбросился из окна

Создатель издания "Спутник и погром" и сторонник оккупации Россией Крыма и Донбасса Егор Просвирнин найден мертвым в центре Москвы. Предварительно установлено, что мужчина выбросился из окна, однако некоторые обстоятельства гибели вызывают много вопросов.

Из МОН уволили оскандалившегося замминистра

Игорь Гарбарук уволен

Громкие разбирательства насчет внешнего вида помощницы замминистра образования Игоря Гарбарука, появившейся во Львовском горсовете в весьма откровенном платье, достигли пика. 28 декабря стало известно об увольнении чиновника, который лично подал заявление об отставке.

Представителей "Европейской солидарности" начали обыскивать

Соратники Порошенко жалуются на обыски

Пока пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко пребывает за границей, правоохранители начали "кошмарить" представителей его политсилы. Об этом заявил глава центрального штаба партии Александр Турчинов. По его словам, у нескольких соратников Порошенко были проведены обыски домов — пытались найти документы касательно "угольного предательства 2014 года".

Янукович решил доказать свою "легитимность"

Янукович решил обжаловать его самоотстранение от президентской должности

Беглый президент Украины Виктор Янукович оспорит в суде компетентность Верховной Рады в вопросах его отстранения от власти.

Иск Януковича к ВР был зарегистрирован в Окружном административном суде Киева (ОАСК). Первое заседание с вызовом сторон состоится 16 февраля 2022 года в 10:15.

День рождения Степана Бандеры

Мероприятия ко дню рождения Степана Бандеры

В Украине 1 января нет только отмечают первый день нового года, но и день рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

В связи с этим во многих городах прошли тематические мероприятия. Киев не остался в стороне, там в парке имени Тараса Шевченко в 17:00 начали собираться люди для участия в традиционном факельном шествии.

Украина вернулась на ралли "Дакар-2022"

Украина впервые поучаствовала в заезде "Дакара" на грузовике

В Саудовской Аравии в субботу, 1 января, стартовало самое сложное ралли в мире под названием "Дакар-2022". Украина впервые на грузовике опробовала пески ралли-рейда, который проходит уже 44-й раз и смогла показать довольно неплохой результат.