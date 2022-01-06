Підсумки дня 6 січня: РФ ввела війська до Казахстану, арешт майна Порошенка, третя доза COVID-вакцини
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Вечірній дайджест найголовніших подій 6 січня.
Коронавірус в Україні
Ранок четверга, 6 січня, Україна починає з 6632 новими випадками коронавірусної хвороби. У порівнянні зі статистикою попередньої доби, кількість хворих значно збільшилася — більше, ніж на 2000 рік.
Водночас з’явилася інформація, що випадків нового вірусу під назвою "Флурона", який утворився внаслідок одночасного інфікування людини коронавірусом та грипом, у світі стає дедалі більше. Так, нещодавно нові випадки хвороби виявили по сусідству з Україною — в Угорщині.
В Україні почали робити третє щеплення від "корони"
Українцям дали можливість зробити щеплення проти коронавірусу бустерною дозою. Так для громадян, старших за 18 років, вже доступна третя доза — для кращого захисту від нового, більш заразного штаму "Омікрон".
Суд заарештував усе майно Порошенка
У четвер Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про накладення арешту на майно п’ятого глави держави Петра Порошенка. Він підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму.
Ситуація у Казахстані
У Казахстані п’яту добу поспіль продовжуються масові протести населення. Багато мітингувальників було затримано або поранено під час сутичок із правоохоронцями, також є втрати й у казахських силовиків.
Тим часом президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся по допомогу до ОДКБ.
На його прохання вже відгукнулися в Росії — перші підрозділи військовослужбовців уже прибули до Казахстану.
На тлі цього Міністерство внутрішніх справ Казахстану попередило протестувальників про те, що на них чекає "знищення" у разі відмови скласти зброю.
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