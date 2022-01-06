Підсумки дня 6 січня: РФ ввела війська до Казахстану, арешт майна Порошенка, третя доза COVID-вакцини

Вечірній дайджест найголовніших подій 6 січня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні набирає обертів

Ранок четверга, 6 січня, Україна починає з 6632 новими випадками коронавірусної хвороби. У порівнянні зі статистикою попередньої доби, кількість хворих значно збільшилася — більше, ніж на 2000 рік.

Водночас з’явилася інформація, що випадків нового вірусу під назвою "Флурона", який утворився внаслідок одночасного інфікування людини коронавірусом та грипом, у світі стає дедалі більше. Так, нещодавно нові випадки хвороби виявили по сусідству з Україною — в Угорщині.

В Україні почали робити третє щеплення від "корони"

Українцям дали змогу отримати третю дозу вакцини від коронавірусу

Українцям дали можливість зробити щеплення проти коронавірусу бустерною дозою. Так для громадян, старших за 18 років, вже доступна третя доза — для кращого захисту від нового, більш заразного штаму "Омікрон".

Суд заарештував усе майно Порошенка

Майно Порошенка заарештували

У четвер Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про накладення арешту на майно п’ятого глави держави Петра Порошенка. Він підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму.

Ситуація у Казахстані

Протести у Казахстані

У Казахстані п’яту добу поспіль продовжуються масові протести населення. Багато мітингувальників було затримано або поранено під час сутичок із правоохоронцями, також є втрати й у казахських силовиків.

Тим часом президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся по допомогу до ОДКБ.

На його прохання вже відгукнулися в Росії — перші підрозділи військовослужбовців уже прибули до Казахстану.

На тлі цього Міністерство внутрішніх справ Казахстану попередило протестувальників про те, що на них чекає "знищення" у разі відмови скласти зброю.