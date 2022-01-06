Итоги дня 6 января: РФ ввела войска в Казахстан, арест имущества Порошенко, третья доза COVID-вакцины

Вечерний дайджест главных событий 6 января.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине набирает обороты

Утро четверга, 6 января, Украина начинает с 6 632 новыми случаями коронавирусной болезни. По сравнению со статистикой предыдущих суток, количество больных значительно увеличилось — больше, чем на 2000.

Вместе с тем появилась информация, что случаев нового вируса под названием "Флурона", который образовался в результате одновременного инфицирования человека коронавирусом и гриппом, в мире становится все больше. Так, совсем недавно новые случаи болезни выявили по соседству с Украиной — в Венгрии.

В Украине начали делать третью прививку от "короны"

Украинцам дали возможность получить третью дозу вакцины от коронавируса

Украинцам дали возможность привиться против коронавируса бустерной дозой. Так для граждан старше 18 лет уже доступна третья доза — для лучшей защиты от нового, более заразного штамма "Омикрон".

Суд арестовал все имущество Порошенко

Имущество Порошенко арестовали

В четверг Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на имущество пятого главы государства Петра Порошенко. Он подозревается в государственной измене и содействии терроризму.

Ситуация в Казахстане

Протесты в Казахстане

В Казахстане пятые сутки подряд продолжаются массовые протесты населения. Многие митингующие были задержаны или ранены во время стычек с правоохранителями, также есть потери и у казахских силовиков.

Тем временем президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ

На его просьбу уже отозвались в России — первые подразделения военнослужащих уже прибыли в Казахстан.

На фоне этого Министерство внутренних дел Казахстана предупредило протестующих о том, что их ждет "уничтожение" в случае отказа сложить оружие.