Итоги дня 6 января: РФ ввела войска в Казахстан, арест имущества Порошенко, третья доза COVID-вакцины
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Вечерний дайджест главных событий 6 января.
Коронавирус в Украине
Утро четверга, 6 января, Украина начинает с 6 632 новыми случаями коронавирусной болезни. По сравнению со статистикой предыдущих суток, количество больных значительно увеличилось — больше, чем на 2000.
Вместе с тем появилась информация, что случаев нового вируса под названием "Флурона", который образовался в результате одновременного инфицирования человека коронавирусом и гриппом, в мире становится все больше. Так, совсем недавно новые случаи болезни выявили по соседству с Украиной — в Венгрии.
В Украине начали делать третью прививку от "короны"
Украинцам дали возможность привиться против коронавируса бустерной дозой. Так для граждан старше 18 лет уже доступна третья доза — для лучшей защиты от нового, более заразного штамма "Омикрон".
Суд арестовал все имущество Порошенко
В четверг Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на имущество пятого главы государства Петра Порошенко. Он подозревается в государственной измене и содействии терроризму.
Ситуация в Казахстане
В Казахстане пятые сутки подряд продолжаются массовые протесты населения. Многие митингующие были задержаны или ранены во время стычек с правоохранителями, также есть потери и у казахских силовиков.
Тем временем президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ
На его просьбу уже отозвались в России — первые подразделения военнослужащих уже прибыли в Казахстан.
На фоне этого Министерство внутренних дел Казахстана предупредило протестующих о том, что их ждет "уничтожение" в случае отказа сложить оружие.
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