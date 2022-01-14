Рус

Підсумки дня 14 січня: кібератака на Україну, загибель дружини футболіста Данченка

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
79
Ключові новини дня Новина оновлена 14 січня 2022, 21:39
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 14 січня.

Нова хвиля коронавірусу в Україні

В Україні знову понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні знову понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

Кількість інфікованих коронавірусом до кінця тижня продовжує неухильно зростати. На ранок п’ятниці в країні зафіксували добовий приріст інфікованих на 10 476 людей.

В Одесі сталася смертельна аварія

Вікторія Данченко загинула в автокатастрофі
Вікторія Данченко загинула в автокатастрофі

Вдень у п’ятницю, 14 січня, на Київському шосе в Малиновському районі Одеси зіткнулися одразу кілька транспортних засобів, унаслідок чого загинула дівчина-водій одного з них.

Пізніше виявилося, що внаслідок інциденту загинула дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія.

Відомо, що раніше її звали Вікторія Фролова, і на момент смерті їй було 27 років, як і її чоловікові Олегу.

Хакери зламали "Дію"

Хакери обрушилися на сайти уряду
Хакери обрушилися на сайти уряду

Вночі невідомі хакери атакували українські урядові сайти. Їхнім об’єктом стали портал "Дія", Міносвіти, Держслужба з надзвичайних ситуацій, Міністерство закордонних справ та інші.

У держслужбі спецзв’язку та захисту інформації України стверджують — витоку цих громадян не було, як і зміни утримання сайтів.

Комік, що висміює Лукашенко, втік з Москви в Україну

Слава Комісаренко в Україні
Слава Комісаренко в Україні

Популярний білоруський та російський стендап-комік Слава Комісаренко, котрий зараз перебуває в Україні на гастролях, розповів, що його шукає білоруське КДБ.

Комік стверджує, що до цих подій він неодноразово отримував від співробітників КДБ дзвінки та повідомлення із погрозами, проте не вірив, що його можуть викрасти на території РФ.

Теги:
#Коронавірус #Олег Данченко #Підсумки дня #Covid-19
Російські військові
Україна
Росія готує теракти на Донбасі, щоб виправдати вторгнення: у США назвали нові терміни
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські військові
Росія готує теракти на Донбасі, щоб виправдати вторгнення: у США назвали нові терміни
Дата публікації
Категорія
Вікторія Данченко
Дружина українського футболіста загинула в аварії в Одесі: авто перетворилося на купу металу (відео)
Дата публікації
Категорія
Після канікул на дітей чекало нове меню
"Помиї" та "голод" в українських школах: чому меню Клопотенка викликало гнів батьків (фото)
Дата публікації
Категорія
Зростання цін на бензин може мати наслідки
Ціни на бензин б’ють рекорди: скільки це триватиме і до чого призведе
Дата публікації
Категорія
Кошик з продуктами українцю обійдеться дорожче ніж рік тому
Подорожчало майже все: як змінилися ціни на продукти в Україні у 2022 році (інфографіка)