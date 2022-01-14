Підсумки дня 14 січня: кібератака на Україну, загибель дружини футболіста Данченка

Вечірній дайджест найголовніших подій 14 січня.

Нова хвиля коронавірусу в Україні

В Україні знову понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

Кількість інфікованих коронавірусом до кінця тижня продовжує неухильно зростати. На ранок п’ятниці в країні зафіксували добовий приріст інфікованих на 10 476 людей.

В Одесі сталася смертельна аварія

Вікторія Данченко загинула в автокатастрофі

Вдень у п’ятницю, 14 січня, на Київському шосе в Малиновському районі Одеси зіткнулися одразу кілька транспортних засобів, унаслідок чого загинула дівчина-водій одного з них.

Пізніше виявилося, що внаслідок інциденту загинула дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія.

Відомо, що раніше її звали Вікторія Фролова, і на момент смерті їй було 27 років, як і її чоловікові Олегу.

Хакери зламали "Дію"

Хакери обрушилися на сайти уряду

Вночі невідомі хакери атакували українські урядові сайти. Їхнім об’єктом стали портал "Дія", Міносвіти, Держслужба з надзвичайних ситуацій, Міністерство закордонних справ та інші.

У держслужбі спецзв’язку та захисту інформації України стверджують — витоку цих громадян не було, як і зміни утримання сайтів.

Комік, що висміює Лукашенко, втік з Москви в Україну

Слава Комісаренко в Україні

Популярний білоруський та російський стендап-комік Слава Комісаренко, котрий зараз перебуває в Україні на гастролях, розповів, що його шукає білоруське КДБ.

Комік стверджує, що до цих подій він неодноразово отримував від співробітників КДБ дзвінки та повідомлення із погрозами, проте не вірив, що його можуть викрасти на території РФ.