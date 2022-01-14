Укр

Итоги дня 14 января: кибератака на Украину, гибель жены футболиста Данченко

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня Новость обновлена 14 января 2022, 21:39
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 14 января.

Новая волна коронавируса в Украине

В Украине вновь более 10 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине вновь более 10 тысяч новых случаев COVID-19

Количество инфицированных коронавирусом к концу недели продолжает неуклонно увеличиваться. На утро пятницы в стране зафиксировали суточный прирост инфицированных на 10476 человек.

В Одессе произошла смертельная авария

Виктория Данченко погибла в автокатастрофе
Виктория Данченко погибла в автокатастрофе

Днем в пятницу, 14 января, на Киевском шоссе в Малиновском районе Одессы столкнулись сразу несколько транспортных средств, вследствие чего погибла девушка-водитель одного из них.

Позже оказалось, что вследствие инцидента погибла жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.

Известно, что в девичестве девушку звали Виктория Фролова, и на момент смерти ей было 27 лет, как и ее мужу Олегу.

Хакеры взломали "Дию"

Хакеры обрушились на сайты правительства
Хакеры обрушились на сайты правительства

Ночью неизвестные хакеры атаковали украинские правительственные сайты. Их объектом стали портал "Дия", Минобразования, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие.

В госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины утверждают — утечки данных граждан не было, как и изменения содержания сайтов.

Высмеивающий Лукашенко комик сбежал из Москвы в Украину

Слава Комиссаренко в Украине
Слава Комиссаренко в Украине

Популярный белорусский и российский стендап-комик Слава Комиссаренко, который сейчас находится в Украине на гастролях, рассказал, что его ищет белорусское КГБ.

Комик утверждает, что до этих событий он неоднократно получал от сотрудников КГБ звонки и сообщения с угрозами, однако не верил, что его могут похитить на территории РФ.

Теги:
#Коронавирус #Олег Данченко #Итоги дня #Covid-19
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