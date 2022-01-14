Итоги дня 14 января: кибератака на Украину, гибель жены футболиста Данченко

Вечерний дайджест главных событий 14 января.

Новая волна коронавируса в Украине

В Украине вновь более 10 тысяч новых случаев COVID-19

Количество инфицированных коронавирусом к концу недели продолжает неуклонно увеличиваться. На утро пятницы в стране зафиксировали суточный прирост инфицированных на 10476 человек.

В Одессе произошла смертельная авария

Виктория Данченко погибла в автокатастрофе

Днем в пятницу, 14 января, на Киевском шоссе в Малиновском районе Одессы столкнулись сразу несколько транспортных средств, вследствие чего погибла девушка-водитель одного из них.

Позже оказалось, что вследствие инцидента погибла жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.

Известно, что в девичестве девушку звали Виктория Фролова, и на момент смерти ей было 27 лет, как и ее мужу Олегу.

Хакеры взломали "Дию"

Хакеры обрушились на сайты правительства

Ночью неизвестные хакеры атаковали украинские правительственные сайты. Их объектом стали портал "Дия", Минобразования, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие.

В госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины утверждают — утечки данных граждан не было, как и изменения содержания сайтов.

Высмеивающий Лукашенко комик сбежал из Москвы в Украину

Слава Комиссаренко в Украине

Популярный белорусский и российский стендап-комик Слава Комиссаренко, который сейчас находится в Украине на гастролях, рассказал, что его ищет белорусское КГБ.

Комик утверждает, что до этих событий он неоднократно получал от сотрудников КГБ звонки и сообщения с угрозами, однако не верил, что его могут похитить на территории РФ.