Итоги дня 14 января: кибератака на Украину, гибель жены футболиста Данченко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 79
Вечерний дайджест главных событий 14 января.
Новая волна коронавируса в Украине
Количество инфицированных коронавирусом к концу недели продолжает неуклонно увеличиваться. На утро пятницы в стране зафиксировали суточный прирост инфицированных на 10476 человек.
В Одессе произошла смертельная авария
Днем в пятницу, 14 января, на Киевском шоссе в Малиновском районе Одессы столкнулись сразу несколько транспортных средств, вследствие чего погибла девушка-водитель одного из них.
Позже оказалось, что вследствие инцидента погибла жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.
Известно, что в девичестве девушку звали Виктория Фролова, и на момент смерти ей было 27 лет, как и ее мужу Олегу.
Хакеры взломали "Дию"
Ночью неизвестные хакеры атаковали украинские правительственные сайты. Их объектом стали портал "Дия", Минобразования, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие.
В госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины утверждают — утечки данных граждан не было, как и изменения содержания сайтов.
Высмеивающий Лукашенко комик сбежал из Москвы в Украину
Популярный белорусский и российский стендап-комик Слава Комиссаренко, который сейчас находится в Украине на гастролях, рассказал, что его ищет белорусское КГБ.
Комик утверждает, что до этих событий он неоднократно получал от сотрудников КГБ звонки и сообщения с угрозами, однако не верил, что его могут похитить на территории РФ.
- Дата публикации
-
- Категория
-