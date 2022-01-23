Підсумки 23 січня: "передача влади" Мураєву, відставка президента Вірменії, бій Нганну-Ган
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Вечірній дайджест найголовніших подій 23 січня.
Коронавірус в Україні
На вихідних кількість нових інфікованих коронавірусом трохи знизилася, незважаючи на різкий стрибок напередодні.
"Передача влади" Мураєву
Росія має намір привести до влади в Україні керівників, які позитивно ставляться до Москви. Як один з кандидатів розглядають голову партії "Наші" Євгена Мураєва, який відомий своїми проросійськими заявами. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Великобританії.
Цю заяву не на жарт схвилювало українське суспільство. Користувачі Facebook, серед яких багато політиків та громадських діячів, закликали чинну владу негайно відреагувати.
У відповідь на це кремлівські дипломати звинуватили Британію в "розпалюванні антиросійських настроїв", а її політику назвали "недалекоглядною".
В Офісі Зеленського відповіли, що уряд Великобританії чітко розібрався, що відбувається зараз в Україні. Проте в ОП нібито готові до будь-яких поворотів подій і розуміють, що такий сценарій міг бути розіграний.
Президент Вірменії склав повноваження
Президент Вірменії Армен Саркісян заявив про те, що йде у відставку. Він зазначив, що країні потрібна національна єдність, а інститут президента став об’єктом численних "пліток і теорій змови", що відволікає мешканців країни від "найважливіших питань".
Нганну став королем-супертяжем на UFC 270
У ніч на неділю, 23 січня, в Анахаймі (США) на стадіоні "Хонда-центр" відбувся поєдинок UFC 270 між Франсісом Нганну та Сірілем Ганом. Перемогу здобув франко-камерунський боєць.
Помер засновник фестивалю "Червона рута"
Від ускладнень коронавірусної інфекції помер відомий український музикознавець та засновник музичного фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник. Чоловікові було лише 68 років.
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