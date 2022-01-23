Підсумки 23 січня: "передача влади" Мураєву, відставка президента Вірменії, бій Нганну-Ган

Вечірній дайджест найголовніших подій 23 січня.

Коронавірус в Україні

Число нових випадків традиційно знизилося на вихідні

На вихідних кількість нових інфікованих коронавірусом трохи знизилася, незважаючи на різкий стрибок напередодні.

"Передача влади" Мураєву

Євген Мураєв опинився в епіцентрі скандалу

Росія має намір привести до влади в Україні керівників, які позитивно ставляться до Москви. Як один з кандидатів розглядають голову партії "Наші" Євгена Мураєва, який відомий своїми проросійськими заявами. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Великобританії.

Цю заяву не на жарт схвилювало українське суспільство. Користувачі Facebook, серед яких багато політиків та громадських діячів, закликали чинну владу негайно відреагувати.

У відповідь на це кремлівські дипломати звинуватили Британію в "розпалюванні антиросійських настроїв", а її політику назвали "недалекоглядною".

В Офісі Зеленського відповіли, що уряд Великобританії чітко розібрався, що відбувається зараз в Україні. Проте в ОП нібито готові до будь-яких поворотів подій і розуміють, що такий сценарій міг бути розіграний.

Президент Вірменії склав повноваження

Армен Саркісян склав повноваження

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив про те, що йде у відставку. Він зазначив, що країні потрібна національна єдність, а інститут президента став об’єктом численних "пліток і теорій змови", що відволікає мешканців країни від "найважливіших питань".

Нганну став королем-супертяжем на UFC 270

Бій між Франсісом Нганну та Сирілем Ганом

У ніч на неділю, 23 січня, в Анахаймі (США) на стадіоні "Хонда-центр" відбувся поєдинок UFC 270 між Франсісом Нганну та Сірілем Ганом. Перемогу здобув франко-камерунський боєць.

Помер засновник фестивалю "Червона рута"

Тарас Мельник помер

Від ускладнень коронавірусної інфекції помер відомий український музикознавець та засновник музичного фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник. Чоловікові було лише 68 років.