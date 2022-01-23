Укр

Итоги дня 23 января: "передача власти" Мураеву, отставка президента Армении, бой Нганну-Ган

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
53
Ключевые новости дня Новость обновлена 23 января 2022, 20:29
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 23 января.

Коронавирус в Украине

Число новых случаев традиционно снизилось на выходных
Число новых случаев традиционно снизилось на выходных

На выходных число новых инфицированных коронавирусом несколько снизилось, несмотря на резкий скачок накануне.

"Передача власти" Мураеву

Евгений Мураев оказался в эпицентре скандала
Евгений Мураев оказался в эпицентре скандала

Россия намерена привести к власти в Украине позитивно относящихся к Москве руководителей. В качестве одного из кандидатов рассматривают главу партии "Наши" Евгения Мураева, который известен своими пророссийскими заявлениями. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Это заявление не на шутку взбудоражило украинское общество. Пользователи Facebook, среди которых много политиков и общественных деятелей, призвали действующую власть немедленно отреагировать.

В ответ на это кремлевские дипломаты обвинили Британию в "разжигании антироссийских настроений", а ее политику назвали "недальновидной".

В Офисе Зеленского же ответили, что правительство Великобритании четко разобралось, что происходит сейчас в Украине. Однако в ОП якобы готовы к любым поворотам событий и понимают — такой сценарий мог быть разыгран.

Президент Армении сложил полномочия

Армен Саркисян сложил полномочия
Армен Саркисян сложил полномочия

Президент Армении Армен Саркисян заявил о том, что уходит в отставку. Он отметил, что стране необходимо национальное единство, а институт президента стал объектом многочисленных "сплетен и теорий заговора", что отвлекает жителей страны от "самых важных вопросов".

Нганну стал королем-супертяжем на UFC 270

Бой между Франсисом Нганну и Сирилем Ганом
Бой между Франсисом Нганну и Сирилем Ганом

В ночь на воскресенье, 23 января, в Анахайме (США) на стадионе "Хонда-центр" состоялся поединок UFC 270 между Франсисом Нганну и Сирилем Ганом. Победу одержал франко-камерунский боец.

Умер основатель фестиваля "Червона рута"

Тарас Мельник умер
Тарас Мельник умер

От осложнений коронавирусной инфекции скончался известный украинский музыковед и основатель музыкального фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник. Мужчине было всего 68 лет.

Теги:
#Коронавирус #Евгений Мураев #Армен Саркисян #Итоги дня #Covid-19
Евгений Мураев
Политика
Опять виноват Порошенко? У Зеленского ответили на слухи по поводу Мураева
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Евгений Мураев
Опять виноват Порошенко? У Зеленского ответили на слухи по поводу Мураева
Дата публикации
Категория
Протесты в Брюсселе
"Антикарантинные" протесты в Бельгии переросли в массовые беспорядки: в ход пустили газ и водометы (видео)
Дата публикации
Категория
Что стало причиной двух случаев пока не известно
В Черновицкой области произошли два загадочных ЧП: один пограничник найден мертвым, а другой тяжело ранен
Дата публикации
Категория
Тревожный чемоданчик лучше держать ближе к выходу
Украинцам советуют подготовить "тревожный чемоданчик" на случай войны: что нужно взять в первую очередь
Дата публикации
Категория
Google выдает фото Зеленского в ответ на запрос о наркоманах
Google по запросу "наркоман" выдает фото Зеленского: в чем дело