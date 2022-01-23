Итоги дня 23 января: "передача власти" Мураеву, отставка президента Армении, бой Нганну-Ган

Вечерний дайджест главных событий 23 января.

Коронавирус в Украине

Число новых случаев традиционно снизилось на выходных

На выходных число новых инфицированных коронавирусом несколько снизилось, несмотря на резкий скачок накануне.

"Передача власти" Мураеву

Евгений Мураев оказался в эпицентре скандала

Россия намерена привести к власти в Украине позитивно относящихся к Москве руководителей. В качестве одного из кандидатов рассматривают главу партии "Наши" Евгения Мураева, который известен своими пророссийскими заявлениями. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Это заявление не на шутку взбудоражило украинское общество. Пользователи Facebook, среди которых много политиков и общественных деятелей, призвали действующую власть немедленно отреагировать.

В ответ на это кремлевские дипломаты обвинили Британию в "разжигании антироссийских настроений", а ее политику назвали "недальновидной".

В Офисе Зеленского же ответили, что правительство Великобритании четко разобралось, что происходит сейчас в Украине. Однако в ОП якобы готовы к любым поворотам событий и понимают — такой сценарий мог быть разыгран.

Президент Армении сложил полномочия

Армен Саркисян сложил полномочия

Президент Армении Армен Саркисян заявил о том, что уходит в отставку. Он отметил, что стране необходимо национальное единство, а институт президента стал объектом многочисленных "сплетен и теорий заговора", что отвлекает жителей страны от "самых важных вопросов".

Нганну стал королем-супертяжем на UFC 270

Бой между Франсисом Нганну и Сирилем Ганом

В ночь на воскресенье, 23 января, в Анахайме (США) на стадионе "Хонда-центр" состоялся поединок UFC 270 между Франсисом Нганну и Сирилем Ганом. Победу одержал франко-камерунский боец.

Умер основатель фестиваля "Червона рута"

Тарас Мельник умер

От осложнений коронавирусной инфекции скончался известный украинский музыковед и основатель музыкального фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник. Мужчине было всего 68 лет.