Итоги дня 23 января: "передача власти" Мураеву, отставка президента Армении, бой Нганну-Ган
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Вечерний дайджест главных событий 23 января.
Коронавирус в Украине
На выходных число новых инфицированных коронавирусом несколько снизилось, несмотря на резкий скачок накануне.
"Передача власти" Мураеву
Россия намерена привести к власти в Украине позитивно относящихся к Москве руководителей. В качестве одного из кандидатов рассматривают главу партии "Наши" Евгения Мураева, который известен своими пророссийскими заявлениями. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.
Это заявление не на шутку взбудоражило украинское общество. Пользователи Facebook, среди которых много политиков и общественных деятелей, призвали действующую власть немедленно отреагировать.
В ответ на это кремлевские дипломаты обвинили Британию в "разжигании антироссийских настроений", а ее политику назвали "недальновидной".
В Офисе Зеленского же ответили, что правительство Великобритании четко разобралось, что происходит сейчас в Украине. Однако в ОП якобы готовы к любым поворотам событий и понимают — такой сценарий мог быть разыгран.
Президент Армении сложил полномочия
Президент Армении Армен Саркисян заявил о том, что уходит в отставку. Он отметил, что стране необходимо национальное единство, а институт президента стал объектом многочисленных "сплетен и теорий заговора", что отвлекает жителей страны от "самых важных вопросов".
Нганну стал королем-супертяжем на UFC 270
В ночь на воскресенье, 23 января, в Анахайме (США) на стадионе "Хонда-центр" состоялся поединок UFC 270 между Франсисом Нганну и Сирилем Ганом. Победу одержал франко-камерунский боец.
Умер основатель фестиваля "Червона рута"
От осложнений коронавирусной инфекции скончался известный украинский музыковед и основатель музыкального фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник. Мужчине было всего 68 лет.
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