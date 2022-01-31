Підсумки дня 31 січня: засідання Ради безпеки ООН щодо України, підготовка заворушень у Києві
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Вечірній дайджест головних новин 31 січня.
Коронавірус в Україні
Ранок понеділка, 31 січня, та новий робочий тиждень Україна починає з 22 026 новими випадками COVID-19. Статистика захворюваності демонструє невеликий спад у порівнянні з попередньою добою, проте все одно залишається на високому рівні.
Невакцинованих співробітників почали усувати від роботи
З понеділка, 31 січня, в Україні розширився список професій, представники яких мають бути щеплені від коронавірусної хвороби в обов’язковому порядку. Відтепер роботодавці мають право усувати невакцинованих співробітників без збереження зарплати.
У Києві готували масштабні заворушення
У Києві затримали групу осіб, які планували масові заворушення у столиці з підпалом автомобілів та шин, бійками та навіть розливом бутафорської крові. На провокаційну акцію планували зібрати близько 5 тисяч людей.
Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали у цій справі скандального експолковника поліції Юрія Голубана.
Рада безпеки ООН зібралася через російську загрозу Україні
У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося термінове засідання Ради безпеки організації. Головна тема обговорення — ймовірна військова загроза, яка виходить від Росії, не лише для України, а й для інших країн.
США під час засідання звинуватили Росію у погрозах розпочати військові дії у разі невиконання Заходом її вимог щодо "гарантій безпеки", у відповідь росіяни нагадали про слова президента України Володимира Зеленського.
У Росії вбили королеву краси
У понеділок, 31 січня, стало відомо про загибель "Міс-Кузбас-2010" 30-річної Ксенії Сапожкової. Королеву краси жорстоко вбив її чоловік: 36-річний Олександр Попов позбавив життя дружину, розчленував тіло та викинув його у річку.
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