Підсумки дня 31 січня: засідання Ради безпеки ООН щодо України, підготовка заворушень у Києві

Вечірній дайджест головних новин 31 січня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Ранок понеділка, 31 січня, та новий робочий тиждень Україна починає з 22 026 новими випадками COVID-19. Статистика захворюваності демонструє невеликий спад у порівнянні з попередньою добою, проте все одно залишається на високому рівні.

Невакцинованих співробітників почали усувати від роботи

Нові правила для невакцинованих працівників набрали чинності

З понеділка, 31 січня, в Україні розширився список професій, представники яких мають бути щеплені від коронавірусної хвороби в обов’язковому порядку. Відтепер роботодавці мають право усувати невакцинованих співробітників без збереження зарплати.

У Києві готували масштабні заворушення

Експолковника Юрія Голубана затримано

У Києві затримали групу осіб, які планували масові заворушення у столиці з підпалом автомобілів та шин, бійками та навіть розливом бутафорської крові. На провокаційну акцію планували зібрати близько 5 тисяч людей.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали у цій справі скандального експолковника поліції Юрія Голубана.

Рада безпеки ООН зібралася через російську загрозу Україні

Засідання РБ ООН

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося термінове засідання Ради безпеки організації. Головна тема обговорення — ймовірна військова загроза, яка виходить від Росії, не лише для України, а й для інших країн.

США під час засідання звинуватили Росію у погрозах розпочати військові дії у разі невиконання Заходом її вимог щодо "гарантій безпеки", у відповідь росіяни нагадали про слова президента України Володимира Зеленського.

У Росії вбили королеву краси

Ксенія Сапожкова

У понеділок, 31 січня, стало відомо про загибель "Міс-Кузбас-2010" 30-річної Ксенії Сапожкової. Королеву краси жорстоко вбив її чоловік: 36-річний Олександр Попов позбавив життя дружину, розчленував тіло та викинув його у річку.