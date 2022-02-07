Підсумки дня 7 лютого: затримання "слуги народу", напад на помічника Венедиктової
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Вечірній дайджест найголовніших подій 7 лютого.
Коронавірус в Україні
Ранок понеділка, 7 лютого, та новий робочий тиждень Україна розпочала з 23 378 новими випадками коронавірусної хвороби.
Тим часом МОЗ скоротило терміни самоізоляції для людей, які захворіли на COVID-19.
У Києві серед дня побили помічника генпрокурора України
У столиці група невідомих скоїла напад на помічника генерального прокурора України Ірини Венедиктової. Постраждалим виявився колишній міністр юстиції Грузії Зураб Адеішвілі.
Затримання нардепа-"слуги народу"
Народного депутата від політсили "Слуга народу" Сергія Кузьміних було затримано агентами Національного бюро розслідувань України у понеділок, 7 лютого. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 558 тисяч гривень.
Результати 3-го ігрового дня на Олімпіаді-2022
У понеділок на Олімпійських іграх у Пекіні спортсмени з усього світу розіграли 9 комплектів нагород.
За підсумками змагань 7 лютого у медальному заліку змінився лідер. Швеція виграла третє "золото" і одноосібно очолила рейтинг.
Netflix купив права на український фільм
Український кінорежисер, сценарист і письменник Олег Сенцов повідомив, що його новий фільм про 90-і "Носоріг" придбала популярна американська платформа Netflix.
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