Итоги дня 7 февраля: задержание "слуги народа", нападение на помощника Венедиктовой

Вечерний дайджест главных событий 7 февраля.

Коронавирус в Украине

В Украине снова больше 20 тысяч случаев коронавируса

Утро понедельника, 7 февраля, и новую рабочую неделю Украина начала с 23 378 новыми случаями коронавирусной болезни.

Тем временем Минздрав сократил сроки самоизоляции для людей, которые заболели COVID-19.

В Киеве среди дня избили помощника генпрокурора Украины

Зураб Адеишвили

В столице группа неизвестных совершила нападение на помощника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Пострадавшим оказался бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили.

Задержание нардепа-"слуги народа"

Сергей Кузьминых

Народный депутат от политсилы "Слуга народа" Сергей Кузьминых был задержан агентами Национального бюро расследований Украины в понедельник, 7 февраля. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен.

Результаты 3-го игрового дня на Олимпиаде-2022

Олимпиада в Китае

В понедельник на Олимпийских играх в Пекине, спортсмены со всего мира разыграли 9 комплектов наград.

По итогам соревнований 7 февраля в медальном зачете сменился лидер. Швеция выиграла третье "золото" и единолично возглавила рейтинг.

Netflix купил права на украинский фильм

Кадры из фильма "Носорог"

Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов сообщил, что его новый фильм о 90-х "Носорог" приобрела популярная американская платформа Netflix.