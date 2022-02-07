Укр

Итоги дня 7 февраля: задержание "слуги народа", нападение на помощника Венедиктовой

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
Ключевые новости дня Новость обновлена 07 февраля 2022, 21:47
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 7 февраля.

Коронавирус в Украине

В Украине снова больше 20 тысяч случаев коронавируса
В Украине снова больше 20 тысяч случаев коронавируса

Утро понедельника, 7 февраля, и новую рабочую неделю Украина начала с 23 378 новыми случаями коронавирусной болезни.

Тем временем Минздрав сократил сроки самоизоляции для людей, которые заболели COVID-19.

В Киеве среди дня избили помощника генпрокурора Украины

Зураб Адеишвили
Зураб Адеишвили

В столице группа неизвестных совершила нападение на помощника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Пострадавшим оказался бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили.

Задержание нардепа-"слуги народа"

Сергей Кузьминых
Сергей Кузьминых

Народный депутат от политсилы "Слуга народа" Сергей Кузьминых был задержан агентами Национального бюро расследований Украины в понедельник, 7 февраля. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен.

Результаты 3-го игрового дня на Олимпиаде-2022

Олимпиада в Китае
Олимпиада в Китае

В понедельник на Олимпийских играх в Пекине, спортсмены со всего мира разыграли 9 комплектов наград.

По итогам соревнований 7 февраля в медальном зачете сменился лидер. Швеция выиграла третье "золото" и единолично возглавила рейтинг.

Netflix купил права на украинский фильм

Кадры из фильма "Носорог"
Кадры из фильма "Носорог"

Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов сообщил, что его новый фильм о 90-х "Носорог" приобрела популярная американская платформа Netflix.

Теги:
#Киев #Коронавирус #Слуга народа #Итоги дня #Covid-19
Борщ тоже оказался в списке
Украина
В Кабмине решили продвигать вареники, галушки и борщ во всем мире
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Борщ тоже оказался в списке
В Кабмине решили продвигать вареники, галушки и борщ во всем мире
Дата публикации
Категория
Жанна Шарова была тяжело ранена во время стрельбы в Днепре
Удалили полтора метра кишки и откачали литры крови: врачи о состоянии раненной "днепровским стрелком" девушки
Дата публикации
Категория
Теперь ее можно завершить через 5 дней
В Украине сократили сроки самоизоляции для больных COVID-19: сколько теперь нужно ждать
Дата публикации
Категория
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
"Не заслужил": Макрона в России встретили без почестей (видео)
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
"Маски-шоу" России и безмедальный биатлон: результаты 3-го игрового дня на Олимпиаде-2022