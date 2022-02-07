Итоги дня 7 февраля: задержание "слуги народа", нападение на помощника Венедиктовой
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Вечерний дайджест главных событий 7 февраля.
Коронавирус в Украине
Утро понедельника, 7 февраля, и новую рабочую неделю Украина начала с 23 378 новыми случаями коронавирусной болезни.
Тем временем Минздрав сократил сроки самоизоляции для людей, которые заболели COVID-19.
В Киеве среди дня избили помощника генпрокурора Украины
В столице группа неизвестных совершила нападение на помощника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Пострадавшим оказался бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили.
Задержание нардепа-"слуги народа"
Народный депутат от политсилы "Слуга народа" Сергей Кузьминых был задержан агентами Национального бюро расследований Украины в понедельник, 7 февраля. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен.
Результаты 3-го игрового дня на Олимпиаде-2022
В понедельник на Олимпийских играх в Пекине, спортсмены со всего мира разыграли 9 комплектов наград.
По итогам соревнований 7 февраля в медальном зачете сменился лидер. Швеция выиграла третье "золото" и единолично возглавила рейтинг.
Netflix купил права на украинский фильм
Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов сообщил, что его новый фильм о 90-х "Носорог" приобрела популярная американская платформа Netflix.
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