Підсумки дня 17 лютого: обстріл дитсадка на Донбасі, створення "УПА"

Вечірній дайджест головних новин 17 лютого

Обстріли на Донбасі

Обстріли на Донбасі

У четвер, 17 лютого, на Донбасі стався масовий обстріл населеного пункту Станиця Луганська на підконтрольній Україні території. Однією з будівель, що потрапили під мінометний вогонь, став дитячий садок, в якому знаходилися вихованці та їхні наставники. Попередньо повідомлялося, що дві співробітниці дитсадка нібито отримали контузію.

Також було обстріляно школу у Врубівці Луганської області, в якій знаходилося майже півсотні людей.

Крім того, під вогонь потрапило місто Мар’їнка, внаслідок чого було поранено літню місцеву жительку — жінку 1957 року народження.

Загалом позиції українських військових та мирні населені пункти обстрілювали близько 30 разів.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що все, що сталося, є великою провокацією з боку Росії.

У НАТО теж стурбувалися подіями, що відбулися. Так генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія таким чином намагається створити привід для збройного нападу на Україну.

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