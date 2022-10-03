"Невже в рф не розуміють, що далі буде тільки гірше?": національні спільноти та етноси об'єднуються проти путіна

Представники етнічних народів України та СНД домовилися про об`єднання проти кривавої бійні кремля

У п'ятницю, 30 вересня, у Києві Рада національних спільнот України в Офісі омбудсмена обговорила спільну заяву щодо засудження російської війни, геноциду проти українців (а також інших інших етносів на пострадянському просторі). Та тиску з боку кремля на представників національних народів, що проживають на території рф, Кавказу і Середньої Азії через часткову мобілізацію, оголошену диктатором путіним.

Як повідомляє "Телеграф", на зустріч зібралися окремі представники влади, громадянського суспільства, делегати кавказьких народів, волонтери, деякі представники релігійних громад (зокрема муфтій Криму Айдер Рустемов), діячі з числа національних меншин і етносів, які давно проживають в Україні. Або приїхали воювати проти росії у складі Збройних Сил.

"Мій заклик, як голови Ради національних спільнот, полягає в тому, що ми повинні вийти з перемогою та зупинити цю війну. Будь-яка війна завершується за столом переговорів. Але я не розумію, навіщо відправляти на війну дітей, це гарматне м'ясо?! Невже в рф не розуміють, що далі буде тільки гірше?! Ми не повинні допускати, щоб представники етнічних спільнот, які проживають на території росії, аби їх мобілізували і їхали в перших рядах сюди до нас", — заявив очільник РНСУ Ашот Аванесян, додавши, що в подальшому громадськість і держава мають консолідуватися, щоб швидше подолати наслідки путінської агресії і допомогти представникам етнічних спільнот уникнути примусовому набору в лави армії рф. Та щоб вони "могли одразу здаватися в полон".

У свою чергу Уповноважений Верховної Ради з прав люди (омбудсмен) Дмитро Лубінець підкреслив, що одне з практичних завдань на сьогодні — напрацювати дієвий сучасний механізм, як ми можемо протидіяти цій примусовій мобілізації.

"Один з варіантів — через міжнаціональне спілкування громадян України та громадян рф, щоб їм надавалась інформація… Щоб її передавали туди для термінової здачі в полон, щоб ми про це знали і головне, щоб ми розуміли: якийсь конкретний громадянин рф не брав участь в бойових зіткненнях, не стріляв по нашим ЗСУ, а при першій нагоді здався. Це дуже важливо. Те, що зараз заявляє росія, підпадає під визначення колоніальної війни, бо хто в рф першими отримують повістки? Це регіони, де проживають етнічні групи, національні спільноти (Дагестан, Бурятія, Башкортостан, Чечня та інш.). Тобто росіяни винищують саме невеликі народи і в першу чергу кидають їх у жорнова війни", — наголосив Лубінець.

За його словами в Україні, в тому числі у Криму та на Донбасі, все було добре, поки путін в 2014 році не вирішив "захищати там російськомовних". Але Україна завжди "підкреслювала та показувала приклад толерантності, це тільки в російській пропаганді завжди говориться, що за використання російської мови когось пригнічували чи переслідували".

"Насправді, цього ніколи не було", — звернувся Лубінець до присутніх російською мовою.

Зі свого боку заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Неллі Яковлєва зазначила, що у несправедливій війні рф проти України несправедливе все. У тому числі, наприклад, коли кримські татари отримують повістки для участі у бойових діях проти українців, а, скажімо, "жителі Бурятії очолюють список тих, кількість яких є найбільшою серед загиблих в цій війні".

"Ми дійсно говоримо, що це у майбутньому може бути з точки зору міжнародного права кваліфіковане, як елементи геноциду. Ми маємо говорити відверто, що фактично рф таким чином проводить приховану сегрегацію, а також елементарно — зменшення населення. І таке відбувається в 21-му столітті. В той час, коли весь світ пропагує рівність і значення прав людини, ми щодня навпаки зіштовхуємося з тотальним порушенням прав людини (через дії кремля, — авт.)", — заявила нардеп.

В свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров запропонував ухвалити спільну заяву за основу з більш конкретними та жорсткими формулюваннями. Зокрема щодо рішучого "засудження імперської політики знищення, яку проводить кремль до корінних народів України, тимчасово окупованому Криму та корінних народів рф". Також він підтримав звернення до військових ЗС росії у такій редакції: "Складайте зброю та переходьте на бік ЗСУ".

Він також нагадав, що після російського вторгнення звернення Меджлісу до кримчан спрацювало, і вони почали тисячами виїжджати з АРК до третіх країн, а деякі повертаються потім на материкову Україну. Хоч, часом, з великими труднощами з документами.

"Я підтримую цей заклик, щоб люди уникали мобілізації… Давайте будемо робити те, що ми можемо, але важливо, щоб органи державної влади робили своє", — сказав Чубаров в контексті необхідності юридичного та документального супроводу тих, хто уникає мобілізації або втікає від окупантів із захоплених росією українських територій.

Перед присутніми виступив також чеченський політичний та державний діяч, у минулому віце-прем'єр, двічі міністр та секретар Ради безпеки Ічкерії Ахмед Закаєв. Він зазначив, що національні народи Кавказу та інші етноси рф "знаходяться без перебільшення в колоніальній залежності".

"Це юридичний факт. Тому що той договір, який в 1992 році ці народи підписали з росією, після приходу до влади путіна, був денонсований та з 2002 року це абсолютно нелегітимне державне утворення. Тож народи, які сьогодні знаходяться під юрисдикцією так званої росії, перебувають там незаконно та мають статус колоніальних народів, республік. Тому путін так нещадно з ними і розправляється, посилаючи без усілякої підготовки на бійню, використовуючи їх у якості гарматного м`яса… Дуже надіюся, що це звернення дійде до адресатів, тобто тих людей, яких сьогодні направляють в Україну", — сказав чеченський політик.

Закаєв також наголосив, що люди з рф, які здаються в полон ЗСУ, на сьогодні є військовополоненими (згідно з Женевською конвенцією) та у яких є певні права. Тому треба окрім гарантій безпеки ще уникати випадків, коли таких добровільно склавших зброю включали в списки на обмін військовополоненими з росією проти їхньої волі.

У відповідь Дмитро Лубінець запевнив, що юридично Україна гарантує, що повертати в росію військовополонених без їх згоди ніхто не буде, вони просто пишуть відповідні заяви та залишаються в Україні з допуском до них медиків та всіх міжнародних організацій та з утриманням таких осіб в цивілізованих умовах.

Нагадаємо, з моменту оголошення диктатором путіним часткової мобілізації в росії минуло більше тижня. За цей час на фронті з’явилися перші підрозділи, сформовані з недосвідчених та невмілих новобранців, тому не дивно, що дехто почав добровільно здаватися в полон.

Після успіхів ЗСУ на Харківському напрямі путін терміново провів так звані "референдуми" на захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Потім він визнав ці регіони "незалежними".

30 вересня президент рф підписав договори з гауляйтерами окупованих областей про "приєднання" до росії. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про намір Києва вступити до НАТО, а також назвав одну умову для діалогу з кремлем.