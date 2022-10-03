"Неужели в рф не понимают, что дальше будет только хуже?": национальные сообщества и этносы объединяются против путина

Представители этнических народов Украины и СНГ договорились объединиться против кровавой бойни кремля

В пятницу, 30 сентября, в Киеве Совет национальных сообществ Украины в Офисе омбудсмена обсудил совместное заявление по поводу осуждения российской войны, геноцида против украинцев (а также других других этносов на постсоветском пространстве). И давление со стороны кремля на представителей национальных народов, проживающих на территории россии, Кавказа и Средней Азии из-за частичной мобилизации, объявленной диктатором путиным.

Как сообщает "Телеграф", на встречу собрались отдельные представители власти, гражданского общества, делегаты кавказских народов, волонтеры, некоторые представители религиозных общин (в том числе муфтий Крыма Айдер Рустемов), деятели из числа национальных меньшинств и давно проживающих в Украине этносов. Или которые приехали воевать против россии в составе Вооруженных Сил Украины.

"Мой призыв как председателя Совета национальных сообществ состоит в том, что мы должны выйти с победой и остановить эту войну. Любая война завершается за столом переговоров. Но я не понимаю, зачем отправлять на войну детей, это пушечное мясо?! Неужели в россии не понимают, что дальше будет только хуже?! Мы не должны допускать, чтобы представители этнических сообществ, которые проживают на территории россии, чтобы их мобилизовали и чтобы они ехали в первых рядах сюда к нам", — заявил глава СНСУ Ашот Аванесян, добавив, что в дальнейшем общественность и украинское государство должны консолидироваться, чтобы быстрее преодолеть последствия путинской агрессии и помочь представителям этнических общин избежать принудительного набора в ряды армии рф. Но чтобы они "могли сразу сдаваться в плен".

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец подчеркнул, что одна из практических задач на сегодняшний день — наработать действенный современный механизм, "как мы можем противодействовать этой принудительной мобилизации".

"Один из вариантов — через межнациональное общение граждан Украины и граждан россии, чтобы им предоставлялась информация… Чтобы ее передавали туда для срочной сдачи в плен, чтобы мы об этом знали и главное, чтобы мы понимали: какой-то конкретный гражданин россии не участвовал в боевых столкновениях, не стрелял по нашим ВСУ, а при первой возможности сдался. Это очень важно. То, что сейчас заявляет россия, подпадает под определение колониальной войны, потому что, кто в россии первыми получают повестки? Это регионы, где проживают этнические группы, национальные сообщества (Дагестан, Бурятия, Башкортостан, Чечня и др.). То есть россияне истребляют именно небольшие народы и в первую очередь бросают их в жернова войны", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, в Украине, в том числе в Крыму и на Донбассе, все было хорошо, пока путин в 2014 году не решил "защищать там русскоязычных". Но Украина всегда "подчеркивала и показывала пример толерантности, это только в русской пропаганде всегда говорится, что за использование русского языка кого-то подавляли или преследовали".

"На самом деле этого никогда не было", — обратился Лубинец к присутствующим на русском языке.

Со своей стороны заместитель председателя Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Нелли Яковлева отметила, что в несправедливой войне рф против Украины несправедливо все. В том числе, например, когда крымские татары получают повестки для участия в боевых действиях против украинцев, а, скажем, "жители Бурятии возглавляют список тех, число которых является наибольшим среди погибших в этой войне".

"Мы действительно говорим, что это в будущем может быть с точки зрения международного права квалифицировано, как элементы геноцида. Мы должны говорить откровенно, что фактически рф таким образом проводит скрытую сегрегацию, а также элементарно — уменьшение населения. И это происходит в 21-м веке. В то время, когда весь мир пропагандирует равенство и значение прав человека, мы ежедневно наоборот сталкиваемся с тотальным нарушением прав человека (из-за действий кремля, — авт.)", — заявила нардеп.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил принять совместное заявление за основу с более конкретными и жесткими формулировками. В частности, относительно решительного "осуждения имперской политики уничтожения, проводимой кремлем к коренным народам Украины, временно оккупированном Крыму и коренным народам россии". Также он поддержал обращение к военным ВС рф в такой редакции: "Складывайте оружие и переходите на сторону ВСУ".

Он также напомнил, что после российского вторжения обращение Меджлиса к крымчанам сработало, и они начали тысячами выезжать из АРК в третьи страны, а некоторые возвращаются затем на материковую Украину. Хотя, порой, с большим трудом с документами.

"Я поддерживаю этот призыв, чтобы люди избегали мобилизации… Давайте будем делать то, что мы можем, но важно, чтобы органы государственной власти делали свое", — сказал Чубаров в контексте необходимости юридического и документального сопровождения избегающих мобилизации или убегающих от оккупантов с захваченных россией украинских территорий.

Перед собравшимися выступил также чеченский политический и государственный деятель, в прошлом вице-премьер, дважды министр и секретарь Совета безопасности Ичкерии Ахмед Закаев. Он отметил, что национальные народы Кавказа и другие этносы россии "находятся без преувеличения в колониальной зависимости".

"Это юридический факт. Потому что тот договор, который в 1992 году эти народы подписали с россией, после прихода к власти путина, был денонсирован, и с 2002 года это абсолютно нелегитимное государственное образование. Поэтому народы, которые сегодня находятся под юрисдикцией так называемой россии, находятся там незаконно и имеют статус колониальных народов, республик. Поэтому путин так беспощадно с ними и расправляется, посылая без всякой подготовки на бойню, используя их в качестве пушечного мяса… Очень надеюсь, что это обращение дойдет до адресатов, то есть тех людей, которых сегодня направляют в Украину", — сказал чеченский политик.

Закаев также отметил, что люди с россии, которые сдаются в плен ВСУ, на сегодняшний день являются военнопленными (согласно Женевской конвенции) и у которых есть определенные права. Поэтому следует кроме гарантий безопасности еще избегать случаев, когда таких добровольно сложивших оружие включали в списки на обмен военнопленными с рф против их воли.

В ответ Дмитрий Лубинец заверил, что юридически украинская сторона гарантирует, что возвращать в россию военнопленных без их согласия никто не будет, они просто пишут соответствующие заявления и остаются в Украине с допуском к ним медиков и всех международных организаций и с содержанием таких лиц в цивилизованных условиях.

Напомним, с момента объявления диктатором путиным частичной мобилизации в россии прошло чуть больше недели. За это время на фронте появились первые подразделения, сформированные из неопытных и неумелых новобранцев, поэтому неудивительно, что некоторые начали добровольно сдаваться в плен.

После успехов ВСУ на Харьковском направлении путин срочно провели так называемые "референдумы" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Затем он признал эти регионы "независимыми".

30 сентября президент россии подписал договоры с гауляйтерами оккупированных областей о "присоединении" к россии. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева вступить в НАТО, а также назвал одно условие для диалога с кремлем.