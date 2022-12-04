Війна — день 284: росіяни тиснуть під Бахмутом, але отримують "по зубах" на Луганщині

Оперативно про головне 4 грудня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 284 дні. Аналітики зазначають, що українським військовим вдалося покращити своє становище у Луганській області, незважаючи на те, що росіяни продовжують активно штурмувати на Бахмутському напрямі. При цьому навіть попри величезні втрати, керівництво країни-агресора не відмовилося від своїх цілей із захоплення всієї України, а тому вони вважають, що будь-яке перемир’я зараз гратиме виключно на руку росії. Також зберігається високий ризик повторного масованого ракетного удару, який може вразити об’єкти теплової інфраструктури.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Глава "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Україна може надати гарантії безпеки росії. Однак для цього їй доведеться виконати чотири умови

Про те, що відбувалося 1 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 281: енергоінфраструктуру України продовжує "лихоманити", ворог атакує на Донбасі

З даними за 2 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 282: росія побила рекорд втрат в Україні, ЗСУ "продавлюють" ворога на Луганщині

Інформація за 3 грудня доступна у зведенні: Війна — день 283: окупанти штурмують Бахмут, але чекають на наступні ЗСУ