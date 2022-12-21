300 днів великої війни: головні висновки та прогнози

Експерти розповіли "Телеграфу", які основні висновки з російсько-української війни можна зробити на даному етапі та чого очікувати в найближчому майбутньому

У вівторок, 20 грудня, виповнюється 300 днів із початку широкомасштабного російського вторгнення. А у понеділок, 19 грудня, росіяни атакували Київ та область іранськими дронами "Shahed". Того ж дня найвище військово-політичне керівництво рф вирушило до Білорусі, мабуть, щоб переконати самопроголошеного президента Лукашенка активніше вплутатися у війну проти України. Схоже, агресор хоче повторити наступ по всіх фронтах.

Експерти розповіли "Телеграфу", які на даному етапі можна зробити висновки з російсько-української війни і чого очікувати в найближчому майбутньому.

Топ-10 українських перемог

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук вважає головним висновком те, що весь світ побачив героїзм, стійкість та професіоналізм українських воїнів. Усіх без винятку родів, типів, структур Сил оборони України.

Також Михайло Макарук виділив головні перемоги України за майже 300 днів відбиття російської широкомасштабної навали.

1. Русня відгребла під Києвом та провалила завдання захоплення української столиці, після чого "героїчно відступила" з усієї півночі.

2. Ми відстояли Харків, який постраждав від ударів, але — вистояв. Ми деокупували Херсон.

3. Нам вдалася Харківська наступальна операція, яку вже називають "Фредерікус-2" за аналогією з німецькою операцією 1942 року, коли спроба стратегічного наступу завершилася оточенням і практично повним знищенням німецькими військами сил Червоної Армії на Харківщині. Наш Генштаб фактично повторив ту операцію, внаслідок чого росіяни вкотре "героїчно відступили", а ми звільнили Куп’янськ, Ізюм, Шевченкове тощо.

4. Лиманська наступальна операція та звільнення Лимана.

5. Додамо морської тематики. Знищення флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера "Москва". Атака дронів на рішучі військово-морські бази в Новоросійську та Севастополі.

6. Атака на російські аеродроми типу "Міллерове" (Ростовська область) та "Енгельс" (Саратівська область), "Дягілєво" (Рязанська область).

7. Поступове повернення наших військовополонених, включаючи "азовців", бійців Нацгвардії, захоплених на Чорнобильській АЕС тощо. Це титанічна робота, яка продовжується.

8. Загальний опір українського населення. Територіальна оборона показала приголомшливу боєздатність, високий моральний дух. Тут варто відзначити ТрО таких міст як Харків, Охтирка, Чернігів, Суми, які з перших днів вторгнення вступили в бій.

9. Операція зі звільнення острова Зміїний. Вершина оперативної, полководницької майстерності, планування, військової думки наших воєначальників.

10. Волонтерський рух України. Приголомшливе, всеосяжне, що вийшло на нові рубежі, що демонструє справжні дива.

Росіяни готують нову хвилю широкомасштабного вторгнення

Директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, конфліктолог, доктор політичних наук Григорій Перепелиця розмірковує так:

"Ми перемагаємо на фронті – і це головне. Але противник не збирається відмовлятися від своїх цілей (поневолення нашої країни) і тим більше не збирається капітулювати. Росіяни вважають, що не миттям так катанням знищать Україну. Агресор накопичує нові сили для відновлення широкомасштабної наступальної операції. Приблизною за тією ж схемою, як це було 24 лютого – одночасні удари з різних боків".

На думку експерта, росіяни мають намір використовувати для таких наступів саме зимовий період, коли земля, що промерзла, дозволить рухатися бронетехніці.

"Кремлю вдалося завдяки широкомасштабній мобілізації близько трьох сотень тисяч росіян зупинити нашу контрнаступальну операцію на всіх фронтах. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Під кінець року противник закріпився на зайнятих раніше позиціях, побудував багатоешелоновану оборону", — наголошує Григорій Перепелиця.

Експерт вважає, що путінський режим зробив відповідні висновки після низки поразок. Висновків тактичних, стратегічних, військово-політичних. І зараз ворог готується використати зимовий період для широкомасштабної наступальної операції.

"У тому числі – з боку Білорусі на нас може піти російсько-білоруське, змішане, регіональне угруповання військ. Причому підлеглих Генштабу Росії. Саме до цього путін, шойгу та лаврів, "десантувавшись" у Мінську 19 грудня, схиляють Лукашенка, – зазначає Григорій Перепелиця.- Але ми готові до будь-якого розвитку подій. Принаймні до оборонних дій. І Київ, і ВСУ вже не ті, якими були 24 лютого, коли росіяни за 8-10 годин опинилися під Вишгородом. Такого вже не буде".