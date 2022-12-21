Генератор може бути небезпечним: названі головні ризики в умовах блекауту

Мінімальна відстань від вікон та дверей має бути 6 метрів

За два місяці в Україні сталося 3 тисячі пожеж, більша частина яких через нехтування правилами безпеки при користуванні генераторами та іншими джерелами обігріву. Часто трапляються і трагічні смерті через неправильне використання генераторів.

У МВС вирішили нагадати ще раз, як правильно підключати та використовувати генератор.

Важливо пам’ятати, що генератори можна встановлювати лише на відкритому повітрі — у приміщенні є ризик отримати отруєння чадним газом і, як наслідок, загинути. Відстань до вікон і дверей має бути мінімум 6 метрів, а від несучої стіни — мінімум один метр.

Перед тим, як використовувати генератор, потрібно переконатися у справності проводки. Усі дроти повинні бути захищені від вологи, щоб не отримати удар струмом.

Заборонено змішувати види пального, олії, якою заправляється генератор. Якщо генератор потрібно дозаправити, робити це можна тільки тоді, коли той повністю охолоне. Якщо цього не дочекатися, то при попаданні пального на гарячі деталі може статися миттєве займання. На такі випадки під рукою слід тримати вогнегасник.

Також у МВС нагадали, що генератор не може працювати 24/7. В інструкції вказано час, на який його слід вимикати – цим не варто нехтувати.

Щодо газових балонів, то їх не можна встановлювати самостійно, обов’язково зверніться до фахівця.

У МВС нагадали, що необхідно робити за тривалої відсутності світла та тепла.

"Якщо світла немає добу і більше, потрібно вимкнути всі електроприлади, набрати води та їжі на 7 днів, запастися ковдрами і зібрати тривожну валізу. Коли світла і тепла немає більше двох діб, необхідно додатково утеплювати вхідні двері, всі члени сім’ї повинні перебувати в одній кімнаті. Необхідно одягнути багато одягу, він повинен бути багатошаровим. Вживати алкогольні напої не варто. Також необхідно дізнатися, де найближчий пункт обігріву, де можна набрати води і де поряд є магазин, який працює за відключення світла", — наголосила речник Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

Раніше ми розповідали про те, що власникам генераторів загрожують величезні штрафи. Але у ВР розповіли, як цього можна уникнути.