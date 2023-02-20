кремль намагається "зберегти обличчя": медведєв зробив заяву про візит Байдену до Києва

Колишній російський президент заявив, що США просили у росії гарантій безпеки перед тим, як Байден поїхав до Києва

Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв висловив свою версію візиту президента США до Києва 20 лютого. За словами скандального чиновника, поїздка відбулася після того, як росія дала гарантії безпеки Джо Байдену.

Про це російський урядовець заявив у своєму Telegram-каналі. За словами медведєва, країни НАТО заробляють на постачанні зброї Києву.

Раніше закордонне інформагенство AP повідомляло, що США перед поїздкою Байдена в Україну зв’язалися з росією, щоб "уникнути ризиків, які могли б призвести до конфронтації двох ядерних держав". Але, за словами медведєва, Америка попросила від росії гарантій, що під час перебування Байдена в Києві не буде обстрілів та інших провокацій.

"Байден, попередньо отримавши гарантії безпеки, з’їздив нарешті до Києва. Обіцяв багато зброї і присягався у вірності неонацистському режиму до труни. І звичайно, були взаємні заклинання про перемогу, яка прийде за наявності нових озброєнь та мужнього народу", — сказав російський чиновник.

Водночас, радник Президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван сказав, що США просто поставили росію перед фактом, а не просили у неї дозволу на поїздку в Україну, передає Denver7. Проте, реакція росіян на повідомлення залишається в секреті.

"Ми попередили росіян, що президент Байден прибуде до Києва за кілька годин до свого від’їзду з метою усунення конфліктних ситуацій. І через конфіденційний характер цих повідомлень я не вдаватимуся до того, як вони (росіяни – ред.) відповіли, або яким був точний характер нашого повідомлення", — сказав Джейкоб Салліван.

Також дмитро медведєв заявив, що Захід своєчасно надає військову та фінансову допомогу Україні. Але країни НАТО на цьому наживаються і "тирять зброю для продажу терористам у всьому світі". Крім цього, дмитро медведєв вкотре обізвав Україну "окраїною" і сказав, що населення нашої країни становить від 20 до 25 млн і продовжує скорочуватися.

"Нещодавно розмовляв із вихідцями з українських територій. Вони нагадали мені нехитру статистику. 2001-го населення України, за даними перепису, було близько 48,5 млн осіб (з урахуванням тих, хто працював і тоді за кордоном). Потім, 2014-го -м, відпали Крим та Донбас. Потоім почалася СВО та активна еміграція. Як до Європи, так і до росії.За оцінками різних експертів, поїхало загалом від 15 до 20 млн осіб. Тому населення того дивного утворення, яке відоме під ім’ям Околиці, нині 20–25 млн осіб, не більше. І воно має тенденцію до скорочення", — написав екс-президент росії.

Водночас політологи впевнені, що візит Байдена в Україну став політичною ляпасом для путіна. Своїм приїздом в Україну в річницю розстрілів на Інститутській президент Америки показав, що вважає початком війни не 2022 рік, а 2014 рік.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі висміяли путіна на тлі візиту Байдена до Києва. У той час, як російський президент продовжує ховатися в бункері, американський не побоявся приїхати в Україну в розпал війни.