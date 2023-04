"У вас є автомобілі? А кінотеатри? Чому ви просто не віддасте росії території?": дивні запитання українці від американців (відео)

Українка Юлія Бондар каже, що деякі питання просто вводять в ступор

У США нині багато українських переселенців — деякі з них навіть займаються опитуваннями серед американців, як Руслана Бойко. З іншого боку, мешканці США також ставлять свої питання українцям, які бувають дуже дивними.

Українка Юлія Бондар уже багато місяців живе у США і у TikTok вирішила розповісти про такі дивні запитання. Вона зазначила, що вони вирвані з контексту, однак суть їх не сильно змінюється. А в коментарях розповідають про ще більш дивні речі, якими цікавилися мешканці Америки та Європи.

В Україні є море?

А як ти сюди потрапила? Прилетіла?

Яку машину тобі подарували на 16 років?

Нащо ти фоткалась в МакДональдзі?

Ви варите буряк і робите з нього суп?

А як ви святкуєте День подяки?

В Україні є кінотеатри?

Чому ти така біла? Ти, мабуть, не знаєш, що таке солярій. Пішли, я тобі покажу.

У нас є сусідка-українка. Вона вже живе тут десять років і заміжня за американцем. Ти її знаєш?

Якщо в Україні айфон коштує дорожче, ніж тут, то чому ти їх туди не возиш і не продаєш?

А чому ви просто не віддасте росії частину території, щоб більше не було війни?

А ти голосувала за Зеленського?

А правда, що в Україні можна пити з 18?

В сенсі, це тобі держава платила гроші за навчання?

Тобі зараз 24 роки, а ти закінчила університет у 2019-му!?

А у вас медицина взагалі розвинута, бо я ніколи не бачив медичних серіалів про Україну?

Сушити випрані речі на вулиці?

Ти за демократів чи за республіканців?

Чого ти така зла і ніколи не посміхаєшся?

Ти не говориш іспанською взагалі? Чому?

Одне з відео Юлії про дивні запитання

Юлія наголошує, що ці питання вирізані з контексту та не несуть жодного інформаційного навантаження. Просто "just of fun". Однак, за її словами, вона працює з людьми та чує щодня мільйон питань, які просто вводять в ступор:

"Деякі питання, які стосуються якихось базових речей, мене змушують дивитися на тих круглими очима і відповідати: "Камон, чувак, ми живемо у 21 століття" — так само як і ви", — говорить Юлія.

Дівчина зазначає, що багато людей у Сполучених Штатах живуть у інформаційному вакуумі та думають, що "цивілізації за межами країни немає". У коментарях українці діляться власним досвідом. До прикладу, дівчина з псевдо "Velway" пише:

"До війни вчилася в школі у США. Запитали "Do you have cars in Ukraine?" (У вас є в Україні автомобілі?, — ред.). Все б ок, але то був вчитель", — зазначила коментаторка.

"Мене недавно фiн запитав, "А шо, у вас теж є сауни?". Хотілось додати, що і вода гаряча і холодна в крані також є", — Kati Korotkih.

"Німець запитав: Чому території не віддасте і війні кінець? Моя відповідь: Віддайте свою частину землі Франції. Реакція — шок, відповідь: Нізащо!" — пише Lusi.

"А в Україні є своя мова?", "А ви святкуєте Різдво?". Увімкнула їм "Щедрик", вони були в шоці?" — розповідає Cold Ocean.

"А мене питали, чи ми маємо одяг і воду", — розповідає Тетяна Жупник.

"Німці питали: "А у вас є розетки?", "У вас в містах є звʼязок?", "Знаєте, як користуватися компʼютером?", - пише Strawberry kisses

Також зазначають, що дуже часте питання: "Як ви вивчили англійську?". Юлія у відповіді зазначила, американців дивує те, що в Україні можна вивчити англійську у школі до розмовного рівня.

Нагадаємо, що Україна не просто живе у набагато більш цивілізованому світі, ніж може здатися мешканцям інших країн. Українці ще й внесли значний внесок у розвиток світової цивілізації та культури. Наше коріння є й у американського кінематографа. До прикладу, в оригінального фільму "Кінг Конг". Також американці літали на місяць за траєкторією, яку розрахував українець ще задовго до початку космічних польотів.