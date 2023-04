"У вас есть автомобили? А кинотеатры? Почему вы просто не отдадите россии территории?": странные вопросы украинке от американцев (видео)

Украинка Юлия Бондар говорит, что некоторые вопросы просто вводят в ступор

В США сейчас много украинских переселенцев — некоторые даже занимаются опросами среди американцев, как Руслана Бойко. С другой стороны, жители США также задают свои вопросы украинцам, которые бывают очень странными.

Украинка Юлия Бондар уже много месяцев живет в США и в TikTok решила рассказать о таких странных вопросах. Она отметила, что они вырваны из контекста, однако их суть не сильно меняется. А в комментариях рассказывают о еще более странных вещах, которыми интересовались жители Америки и Европы.

В Украине есть море?

А как ты попала сюда? Прилетела?

Какую машину подарили тебе на 16 лет?

Зачем ты фоткалась в МакДональдзе?

Вы варите свеклу и делаете из нее суп?

А как вы празднуете День благодарения?

В Украине есть кинотеатры?

Почему ты так бела? Ты, вероятно, не знаешь, что такое солярий. Пошли, я тебе покажу.

У нас есть соседка-украинка. Она уже живет здесь десять лет и замужем за американцем. Ты ее знаешь?

Если в Украине айфон стоит дороже, чем здесь, то почему ты их туда не возишь и не продаешь?

А почему вы просто не отдадите россии часть территории, чтобы больше не было войны?

А ты голосовала за Зеленского?

А правда, что в Украине можно пить из 18?

В смысле, тебе государство платило деньги за обучение?

Тебе сейчас 24 года, а ты окончила университет в 2019-м!?

А у вас медицина вообще развита, потому что я никогда не видел медицинских сериалов об Украине?

Сушить постиранные вещи на улице?

Ты за демократов или республиканцев?

Чего ты такая злая и никогда не улыбаешься?

Ты не говоришь по-испански вообще? Почему?

Одно из видео Юлии об удивительных вопросах

Юлия отмечает, что эти вопросы вырезаны из контекста и не несут никакой информационной нагрузки. Просто "just of fun". Однако, по ее словам, она работает с людьми и ежедневно слышит миллион вопросов, которые просто вводят в ступор:

"Некоторые вопросы, касающиеся каких-то базовых вещей, меня заставляют смотреть круглыми глазами и отвечать: "Камон, чувак, мы живем в 21 веке" – так же как и вы", – говорит Юлия.

Девушка отмечает, что многие в Соединенных Штатах живут в информационном вакууме и думают, что "цивилизации за пределами страны нет". В комментариях украинцы делятся своим опытом. К примеру, девушка из псевдо "Velway" пишет:

"До войны училась в школе в США. Спросили "Do you have cars in Ukraine?" (У вас есть в Украине автомобили?, — ред.). Все б ок, но это был учитель", — отметила комментатор.

"Меня недавно финн спросил, "А что, у вас тоже есть сауны?". Хотелось добавить, что и вода горячая и холодная в кране тоже есть", - Kati Korotkih.

"Немец спросил: Почему территории не отдадите и войне конец? Мой ответ: Отдайте свою часть земли Франции. Реакция — шок, ответ: Ни за что!" – пишет Lusi.

"А в Украине есть свой язык?", "А вы празднуете Рождество?". Включила им "Щедрик", они были в шоке?" — рассказывает Cold Ocean.

"А меня спрашивали, есть ли у нас одежда и вода", — рассказывает Татьяна Жупник.

"Немцы спрашивали: "А у вас есть розетки?", "у вас в городах есть связь?", "Знаете, как пользоваться компьютером?", — пишет Strawberry kisses

Также отмечают, что очень частый вопрос: "Как вы выучили английский?". Юлия в ответе отметила, что американцев удивляет то, что в Украине можно выучить английский в школе до разговорного уровня.

Напомним, что Украина не просто живет в гораздо более цивилизованном мире, чем может показаться жителям других стран. Украинцы еще внесли значительный вклад в развитие мировой цивилизации и культуры. Наши корни есть и у американского кинематографа. К примеру, у оригинального фильма "Кинг Конг". Также американцы летали на месяц по траектории, рассчитанной украинец еще задолго до начала космических полетов.