Навіть він "секретний"?: У мережі засвітився "єдиний" оператор путіна

У путіна навіть оператори "секретні"

Минув уже тиждень з нібито приїзду володимира путіна на окуповані території України, а пропагандисти продовжують носитися з ним. Цього разу вони потягли на інтерв’ю цілого "єдиного" диктаторського оператора, щоправда, "заблюрили" йому обличчя.

Про це повідомляє "SОTA".

Так, "росія 1" показала "єдиного оператора, який супроводжував путіна" на окуповану українську територію. Його обличчя виявилося заблюреним, що може свідчити про його причетність до спецслужб. Це, своєю чергою, вкотре підтверджує параноїдальні страхи диктатора щодо побоювань його ліквідації.

Варто зазначити, що 2019 року путін заявляв, що навіть його "кухарі — співробітники Федеральної служби охорони, вони люди військові, у різних званнях знаходяться, інших кухарів у мене немає".

Нагадаємо, що й навколо самої поїздки утворилося чимало дивного. Так, наприклад залишається незрозумілим сама дата його нібито приїзду, а також те чи приїжджав він особисто чи все ж таки направив туди двійника.

Раніше ми писали, що путін своїм візитом на Херсонщину показав дива телепортації.

Також ми повідомляли, що у путіна можуть бути двійники, але є нюанс.