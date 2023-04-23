Даже он "секретный"?: В сети засветился "единственный" оператор путина

У путина даже операторы "секретные"

Прошла уже прочти неделя с якобы приезда владимира путина на оккупированные территории Украины, а пропагандисты продолжают носиться с ним. В этот раз они потащили на интервью целого "единственного" диктаторского оператора, правда "заблюрили" ему лицо.

Об этом сообщает "SОTA".

Так, "россия 1" показала "единственного оператора, сопровождавшего путина" на оккупированную украинскую территорию. Его лицо оказалось заблюренным, что может свидетельствовать о его причастность к спецслужбам. Это, в свою очередь, лишний раз подтверждает параноидальные страхи диктатора по поводу опасений его ликвидации.

Стоит отметить, что 2019 году путин заявлял, что даже его "повара — сотрудники Федеральной службы охраны, они люди военные, в разных званиях находятся, других поваров у меня нет".

Напомним, что и вокруг самой поездки образовалось довольно много странностей. Так, например остается непонятным сама дата его якобы приезда, а также то приезжал ли он лично или все же направил туда двойника.

Ранее мы писали, что путин своим визитом на Херсонщину показал чудеса телепортации.

Также мы сообщали, что у путина могут быть двойники, но есть нюанс.