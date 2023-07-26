Відставку міністра Ткаченка не підтримав Комітет Ради: що далі

"За" проголосували лише чотири депутати

Відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, навколо якого спалахнув скандал через багатомільйонні витрати на серіал "смт Інгулець", не підтримали в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Відповідну інформацію було опубліковано у середу, 26 липня, на Facebook-сторінці Комітету.

"Питання про відставку Міністра розглядатиметься шляхом голосування у сесійній залі Верховної Ради України. Деталі згодом", — йдеться у повідомленні.

Водночас народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook розкрив, хто голосував за відставку міністра.

"Комітет гуманітарної та інформаційної політики не підтримав заяви про відставку міністра культури Олександра Ткаченка. За проголосували лише четверо депутатів: я, Княжицький, Федіна та Лерос. Ткаченко може стати унікальним міністром, який двічі не відправився у відставку. Очевидно, за особливі заслуги", — написав він.

Хто входить до складу Комітету

Потураєв Микита Русланович — голова Комітету

Констанкевич Ірина Мирославівна — перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань національної та культурної пам'яті;

Кравчук Євгенія Михайлівна — заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики;

Сушко Павло Миколайович — заступник голови Комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами;

Лерос Гео Багратович — заступник голови Комітету;

Абдуллін Олександр Рафкатович — секретар Комітету;

Боблях Андрій Ростиславович — член Комітету;

Богуцька Єлізавета Петрівна — член Комітету;

В'ятрович Володимир Михайлович — член Комітету;

Кабанов Олександр Євгенійович — член Комітету;

Качний Олександр Сталіноленович — член Комітету, голова підкомітету з питань розвитку гуманітарної сфери в умовах децентралізації;

Княжицький Микола Леонідович — член Комітету, голова підкомітету з питань культурної політики;

Нальотов Дмитро Олександрович — член Комітету, голова підкомітету з питань туризму та курортів;

Павленко Юрій Олексійович — член Комітету;

Рябуха Тетяна Василівна — член Комітету, голова підкомітету у справах сім'ї та дітей;

Федина Софія Романівна — член Комітету;

Санченко Олександр Володимирович — член Комітету, голова підкомітету з питань музичної індустрії.

Зазначимо, що у четвер, 20 липня, Олександр Ткаченко подав заяву про відставку після гучного скандалу з багатомільйонними видатками з бюджету на фінансування серіалу. Він також висловив свою особисту думку щодо цієї ситуації та заявив, що "кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони".

Володимир В’ятрович згадав, що це вже другий випадок, коли Ткаченко не може залишити свою посаду. Минулого разу подібна ситуація сталася у листопаді 2021 року. Тоді міністр 11 листопада подав у відставку, назвавши головною причиною передачі Держкіно під управління Кабінету міністрів, таке рішення він вважає нелогічним. Проте вже 29 листопада стало відомо, що він все ж таки залишається на своїй посаді. Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що це був просто емоційний крок з боку Ткаченка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влада планує витратити 400 млн гривень на кіносферу, зокрема 10 млн гривень новорічний серіал "Санаторій Незабудка" та ще 33 млн на зйомки серіалу про президента ФК "Інгульець" Олександра Поворознюка, який відзначився своєю знаменитою фразою "Вова, *ба* їх **дь". Проте українці не схвалили таку ідею, і в мережі почався справжній скандал. Люди почали писати про те, що ці гроші було б розумніше витратити на потреби ЗСУ, тижня на кіно.