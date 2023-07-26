Отставку министра Ткаченко не поддержал Комитет Рады: что дальше

"За" проголосовали только четыре депутата

Отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, вокруг которого разгорелся скандал из-за многомиллионных трат на сериал "смт Ингулец", не поддержали в Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Соответствующая информация была опубликована в среду, 26 июля, на Facebook-странице Комитета.

"Вопрос об отставке Министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины. Детали со временем", — говорится в сообщении.

В то же время народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович на своей странице в Facebook раскрыл, кто голосовал за отставку министра.

"Комитет гуманитарной и информационной политики не поддержал заявления об отставке министра культуры Александра Ткаченко. За проголосовали только четвертое депутатов: я, Княжицкий, Федина и Лерос. Ткаченко может стать уникальным министром, дважды не отправившимся в отставку. Очевидно, за особые заслуги", — написал он.

Кто входит в состав Комитета

Потураев Никита Русланович – председатель Комитета;

Констанкевич Ирина Мирославовна – первый зампредседателя Комитета; председатель подкомитета по вопросам национальной и культурной памяти;

Кравчук Евгения Михайловна — зампредседателя Комитета; председатель подкомитета по вопросам информационной политики;

Сушко Павел Николаевич — зампредседателя Комитета, председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы;

Лерос Гео Багратович — заместитель председателя Комитета;

Абдуллин Александр Рафкатович — секретарь Комитета;

Боблях Андрей Ростиславович — член Комитета;

Богуцкая Елизавета Петровна – член Комитета;

Вятрович Владимир Михайлович — член Комитета

Кабанов Александр Евгеньевич — член Комитета;

Качный Александр Сталиноленович – член Комитета, председатель подкомитета по вопросам развития гуманитарной сферы в условиях децентрализации;

Княжицкий Николай Леонидович — член Комитета, председатель подкомитета по культурной политике;

Налетов Дмитрий Александрович — член Комитета, председатель подкомитета по вопросам туризма и курортов;

Павленко Юрий Алексеевич – член Комитета;

Рябуха Татьяна Васильевна — член Комитета, председатель подкомитета по делам семьи и детей;

Федина София Романовна – член Комитета;

Санченко Александр Владимирович — член Комитета, председатель подкомитета по музыкальной индустрии

Отметим, что в четверг, 20 июля, Александр Ткаченко подал заявление об отставке после громкого скандала с многомиллионными тратами из бюджета на финансирование сериала. Он также высказал свое личное мнение насчет этой ситуации и заявил, что "средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны".

Владимир Вятрович упомянул, что это уже второй случай, когда Ткаченко не может покинуть свой пост. В прошлый раз подобная ситуация произошла в ноябре 2021 года. Тогда министр 11 ноября подал в отставку, назвав главной причиной передачу Госкино под управление Кабинета министров, такое решение он считает нелогичным. Однако уже 29 ноября стало известно, что он все же остается на своей должности. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что это был просто эмоциональный шаг со стороны Ткаченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что власть планирует потратить 400 млн гривен на киносферу, в частности 10 млн гривен новогодний сериал "Санаторий Незабудка" и еще 33 млн на съемки сериала про президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка, отличившегося своей знаменитой фразой "Вова, *ба* их **дь". Однако украинцы не одобрили такую идею и в сети начался настоящий скандал. Люди начали писать о том, что эти деньги было бы разумнее потратить на нужды ВСУ, недели на кино.