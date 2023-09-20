Полякам все пояснили: МЗС України відреагувало на виклик посла у Варшаві

Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення проблеми

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували виклик нашого посла до польського МЗС. В українському зовнішньополітичному відомстві закликали поляків відкинути емоції.

Так, за словами представника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, МЗС України докладно поінформовано про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

Зазначається, що під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння з Україною, яке зробив Президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка.

"Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", — розповів Ніколенко.

Нагадаємо, що 20 вересня Посол України Василь Зварич був викликаний до Міністерства закордонних справ Польщі. Це пов’язано з нещодавньою заявою президента Володимира Зеленського перед Генасамблеєю ООН. У ньому він сказав про те, що "Тривожно бачити, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони відіграють власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Поляки образилися через таке висловлювання і назвали його "невірним" стосовно їхньої країни.

Зазначимо, що експерт "Українського інституту майбутнього" Ігар Тишкевич у коментарі "Телеграфу" пояснив суть та ризики конфлікту між Польщею та Україною. Ознайомитись з його думкою ви можете, перейшовши за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відносини між Польщею та Україною погіршилися після того, як союзниця запровадила заборону на ввезення української агропродукції на територію своєї країни. 12 вересня було ухвалено рішення про продовження блокади. У свою чергу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловився з цього приводу, а потім запропонував компроміс.