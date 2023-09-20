Полякам все объяснили: МИД Украины отреагировал на вызов посла в Варшаве

Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения проблемы

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали вызов нашего посла в польский МИД. В украинском внешне-политическом ведомстве призвали поляков отбросить эмоции.

Так, по словам представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, МИД Украины подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши.

Отмечается, что во время этой встречи украинский посол раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал Президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк.

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", — рассказал Николенко.

Напомним, что 20 сентября Посол Украины Василий Зварич был вызван в Министерство иностранных дел Польши. Это связано с недавним заявлением президента Владимира Зеленского перед Генассамблеей ООН. В нем он сказал о том, что "Тревожно видеть, как кое-кто в Европе, некоторые наши друзья в Европе, разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

Поляки оскорбились из-за такого высказывания и назвали его "неверным" по отношению к их стране.

Ранее "Телеграф" писал о том, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились после того, как союзница ввела запрет на ввоз украинской агропродукции на территорию своей страны. 12 сентября было принято решение о продлении блокады. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался по этому поводу, а затем предложил компромисс по данной ситуации.