Непереконливо: НАЗК не погодилось з рішенням суду, що ексзаступник Єрмака не корупціонер

У НАЗК відсутня можливість оскаржити рішення

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає неповними та непереконливими рішення суду про визнання колишнього заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, який залишив свою посаду в січні, невинуватим у справі про можливе вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. Відповідну постанову суддів Печерського районного суду міста Києва у НАЗК назвали невмотивованим.

Нацагентство наполягає на власній правовій позиції та обґрунтованості протоколу про корупційне порушення щодо ексзаступника голови ОПУ. Проте у НАЗК зазначили, що через недосконалість законодавства в агентства відсутня можливість представити свою позицію в суді чи оскаржити рішення в апеляційній інстанції.

"Наголошуємо, за чинним законодавством, НАЗК наділене повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, проте не є стороною під час розгляду справи й не має можливості надати суду аргументи на захист своїх позицій. Національне агентство розуміє, що судове рішення набуло законної сили, проте питання встановлення істини у цій справі не є однозначним через відсутність змагальності та всебічності під час її розгляду", — підкреслили в нацагентстві.

У НАЗК повідомили, що ще минулого року було напрацьовано пакет пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які б могли усунути зазначені недоліки та забезпечити об’єктивний та всесторонній розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Це можливо реалізувати, надавши процесу розгляду подібних справ ознак змагальності. Наразі ці пропозиції перебувають на розгляді в Кабінеті міністрів.

Крім того, Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки (ДАП) передбачено впровадження норми, відповідно до якої Національному агентству має бути надано статус учасника процесу у справах за складеними протоколами. У поєднанні з можливістю розгляду таких справ у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) замість місцевих судів це сприятиме напрацюванню усталеної судової практики щодо застосування вимог Закону "Про запобігання корупції".

"Аргументи Печерського суду не переконали суспільство в тому, що ексзаступник керівника ОПУ справді є невинуватим і, якби у НАЗК була можливість надати свої аргументи, Національне агентство ефективно нею скористалося б. Незавершена судова реформа приводить також до того, що за однаковими справами суди ухвалюють абсолютно різні рішення, що викликає справедливе обурення суспільства. Через недосконалість процедури розгляду подібних справ у місцевих судах українці позбавлені можливості дізнатися істину", — сказано в повідомленні.

У НАЗК нагадали, що 11 серпня 2023 року НАЗК направило до Печерського районного суду міста Києва протокол про адміністративні правопорушення стосовно Тимошенка.

28 липня, попри офіційне запрошення і висловлену обіцянку прибути до Національного агентства для вручення протоколу Тимошенко не з’явився. Ексслужбовець не відреагував і на лист, яким НАЗК надіслало йому протокол для ознайомлення, підписання та надання пояснень і зауважень щодо змісту.

Як повідомлялося раніше, Тимошенко перед звільненням став фігурантом низки гучних скандалів, тому втрата посту для нього була питанням часу.

На його місце після цього призначили колишнього голову Київської ОДА Олексія Кулеба.