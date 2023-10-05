Неубедительно: НАПК не согласилось с решением суда, что экс-заместитель Ермака не коррупционер

У НАПК отсутствует возможность обжаловать решение

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции считает неполными и неубедительными решение суда о признании бывшего заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, который покинул свой пост в январе, невиновным в деле о возможном совершении правонарушений, связанных с коррупцией. Соответствующее постановление судей Печерского районного суда города Киева в НАПК назвали немотивированным.

Нацагентство настаивает на собственной правовой позиции и обоснованности протокола о коррупционном нарушении экс-заместителя председателя ОПУ. Однако в НАПК отметили, что из-за несовершенства законодательства у агентства отсутствует возможность представить свою позицию в суде или обжаловать решение в апелляционной инстанции.

"Отмечаем, что по действующему законодательству, НАПК наделено полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, однако не является стороной при рассмотрении дела и не имеет возможности предоставить суду аргументы в защиту своих позиций. Национальное агентство понимает, что судебное решение вступило в законную силу, однако вопрос установления истины по этому делу не однозначны из-за отсутствия состязательности и всесторонности во время его рассмотрения", — подчеркнули в нацагентстве.

В НАПК сообщили, что еще в прошлом году был наработан пакет предложений по внесению изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые могли бы устранить указанные недостатки и обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. Это возможно реализовать, предоставив процессу рассмотрения подобных дел признаков состязательности. Пока эти предложения находятся на рассмотрении в Кабинете министров.

Кроме того, Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы (ГАП) предусмотрено введение нормы, согласно которой Национальному агентству должен быть предоставлен статус участника процесса по делам по составленным протоколам. В сочетании с возможностью рассмотрения таких дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) вместо местных судов это будет способствовать наработке устоявшейся судебной практики по применению требований закона "О предотвращении коррупции".

"Аргументы Печерского суда не убедили общество в том, что эксзамглавы ОПУ действительно невиновен и, если бы у НАПК была возможность предоставить свои аргументы, Национальное агентство эффективно ею воспользовалось бы. Незавершенная судебная реформа приводит также к тому, что по одинаковым делам суды принимают совершенно разные решения, вызывающие справедливое возмущение общества. Из-за несовершенства процедуры рассмотрения подобных дел в местных судах украинцы лишены возможности узнать истину", — говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что 11 августа 2023 года НАПК направило в Печерский районный суд города Киева протокол об административных правонарушениях в отношении Тимошенко.

28 июля, несмотря на официальное приглашение и высказанное обещание прибыть в Национальное агентство для вручения протокола Тимошенко не явился. Эксслужащий не отреагировал и на письмо, которым НАПК направило ему протокол для ознакомления, подписания и предоставления объяснений и замечаний по содержанию.

Как сообщалось ранее, Тимошенко перед увольнением стал фигурантом ряда громких скандалов, поэтому потеря поста для него была вопросом времени.

На его место после этого назначили бывшего главу Киевской ОГА Алексея Кулеба.