Поновиться на роботі і повернеться в політику? Ексміністр юстиції оцінив шанси Фаріон

Микола Оніщук дав прогноз на майбутнє мовознавиці після гучного скандалу

В Україні набирає обертів скандал навколо Ірини Фаріон — екснардепки та мовознавиці, звільненої з Національного університету "Львівська політехніка" за скандальні заяви про російську мову в армії. Вона вже прокоментувала резонансну ситуацію, вважаючи необґрунтованим відкриття проти неї кримінальної справи і статті, які їй інкримінують правоохоронці.

Поки резонанс набирає обертів як в Україні, так і за кордоном, "Телеграф" запитав у колишнього міністра юстиції, юриста і науковця Миколи Оніщука, які є шанси на поновлення Фаріон на роботі? Чи вдасться їй ще десь працевлаштуватися після скандалу та яке у неї політичне майбутнє?

— Які шанси потенційного позову Ірини Фаріон про поновлення на роботі?

— Національне законодавство і судова практика є дуже розвинутою, коли йдеться про захист трудових прав. Більше того, майже традиційно суди стають на захист порушених трудових прав, якщо це мало місце. Оскільки трудові правовідносини і оплата праці прописані у них як засіб існування людини.

І українське законодавство, і Конституція України гарантують захист прав у суді, насамперед, трудових. Тому, як вже і заявила пані Фаріон, вона, швидше за все, звернеться до суду по захист порушених прав.

Складно казати про судову перспективу цієї справи, оскільки мені невідомі підстави для її звільнення. Тобто, яким саме чином їх сформулювали юридично, а не суспільно-політично. Оскільки це буде мати суттєве (хочу на цьому наголосити) значення щодо мотивів ухвалення судом рішення.

На цьому етапі прогноз може зводитися лише до наступного: коли широкій громадськості стане відомо про направлення Фаріон позову до суду, тоді з матеріалів скарги стане зрозумілим, які саме підстави покладено в основу провадження про відновлення її трудових прав. І вже тоді можна буде казати про прогнозну чи очікувану судову перспективу. Наразі це зробити досить складно.

— Які перспективи у Фаріон повернутися у політику з огляду на цю скандальну ситуацію?

— Пані Фаріон вже є політиком, оскільки була народним депутатом. І як ви знаєте, через свою суспільно-політичну діяльність (як блогер, як науковиця, як громадська діячка) вона є досить активною і, можливо, має значну кількість прихильників. Думаю (хоч не цікавився статистикою) у неї значна кількість переглядів блогів. Тому, швидше за все, слід очікувати, що ця обставина буде спонукати її до активнішої політичної діяльності, — резюмував Микола Оніщук.

А тим часом новину про відкриття справи проти філологині, відомої своїми радикальними заявами, широко висвітлюють російські ЗМІ. Причому офіційні прокремлівські та міжнародні медіа в рф публікують новини з дещо стриманими заголовками на кшталт "Колишню депутатку Ради звільнили…”, "СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон…", "І мова не допомогла. СБУ відкрила кримінальну справу проти націоналістки Фаріон" і т.д.

А деякі пропагандистські ресурси у заголовках називають Фаріон "неонацисткою", створюючи певний дисонанс за "поребриком" (адже заголовок "СБУ відкрила справу проти неонацистки Фаріон" вводить росіян у ступор, руйнуючи відомий міф кремля про розсадник "фашистів" і "неонацистів", яким начебто потурає влада в Україні).

Як повідомлялось, Фаріон потрапила у скандал, образивши бійців 3-ї штурмової бригади ЗСУ "Азов" через те, що частина з них розмовляють російською. У відповідь на це вона отримала шквал критики, до якої приєднався і майор ЗСУ Максим Жорін.

Крім того, 13 листопада студент з Криму написав Фаріон лист зі словами підтримки українською мовою, але вона оприлюднила його, не приховавши імені відправника. Через кілька годин до нього прийшли силовики з ФСБ.