Восстановится на работе и вернется в политику? Экс-министр юстиции оценил шансы Фарион

Николай Онищук дал прогноз относительно будущего языковеда после громкого скандала

В Украине набирает обороты скандал вокруг Ирины Фарион — экс-нардепа и языковеда, уволенной из Национального университета "Львовская политехника" за скандальные заявления о русском языке в армии. Она уже прокомментировала резонансную ситуацию, считая необоснованнымы открытие против нее уголовного дела и статьи, которые инкриминируют ей правоохранители.

Пока резонанс набирает обороты как в Украине, так и за рубежом, "Телеграф" спросил у бывшего министра юстиции, юриста и ученого Николая Онищука, какие шансы на восстановление Фарион на работе? Удастся ли ей еще где-нибудь трудоустроиться после скандала и какое у нее политическое будущее?

— Какие шансы потенциального иска Ирины Фарион о восстановлении на работе?

— Национальное законодательство и судебная практика очень развиты, когда речь идет о защите трудовых прав. Более того, почти традиционно суды встают на защиту нарушенных трудовых прав, если это имело место быть. Поскольку трудовое правоотношение и оплата труда прописаны в них как средство существования человека.

И украинское законодательство, и Конституция Украины гарантируют защиту прав в суде, прежде всего, трудовых. Поэтому, как уже и заявила Фарион, она, скорее всего, обратится в суд за защитой нарушенных прав.

Сложно говорить о судебной перспективе этого дела, поскольку мне неизвестны основания для ее увольнения. То есть, каким образом их сформулировали юридически, а не общественно-политически. Поскольку это будет иметь существенное (хочу это отметить) значение для мотивов принятия судебного решения.

На этом этапе прогноз может сводиться только к следующему: когда широкой общественности станет известно о направлении Фарион иска в суд, тогда из материалов жалобы станет понятно, какие именно основания положены в основу производства о восстановлении ее трудовых прав. И уже тогда можно будет говорить о прогнозной или ожидаемой судебной перспективе. Пока это сделать довольно сложно.

— Какие перспективы у Фарион вернуться в политику, учитывая эту скандальную ситуацию?

— Фарион уже является политиком, поскольку была народным депутатом. И как вы знаете, в связи со своей общественно-политической деятельности (как блогер, как ученая, как общественный деятель) она достаточно активна и, возможно, имеет значительное количество сторонников. Думаю (хотя не интересовался статистикой) у нее значительное количество просмотров блогов. Поэтому, скорее всего, следует ожидать, что это обстоятельство будет побуждать ее к более активной политической деятельности, — резюмировал Николай Онищук.

Тем временем новость об открытии дела против филолога, известной своими радикальными заявлениями, широко освещают российские СМИ. Причем официальные прокремлевские и международные медиа в рф публикуют новости с несколько сдержанными заголовками по типу: "Экс-депутата Рады уволили…", "СБУ открыла дело против Ирины Фарион…", "И язык не помог. СБУ возбудила уголовное дело против националистки Фарион" и т.д.

А некоторые пропагандистские ресурсы в заголовках называют Фарион "неонацисткой", создавая определенный диссонанс за "поребриком" (ведь заголовок "СБУ открыла дело против неонацистки Фарион" вводит россиян в ступор, разрушая известный миф кремля о питомнике "фашистов" и "неонацистов", которому якобы потакает власть в Украине).

Как сообщалось, Фарион попала в скандал, оскорбив бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ "Азов" из-за того, что часть из них говорят по-русски. В ответ на это она получила шквал критики, к которой присоединился и майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, 13 ноября студент из Крыма написал Фарион письмо со словами поддержки на украинском языке, но он обнародовал его, не скрывая имени отправителя. Через несколько часов к нему пришли силовики из ФСБ.