Справа нардепа Дубінського: суд ухвалив рішення щодо його перебування у СІЗО

Це рішення більше не підлягає оскарженню

Суд залишив без змін запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді та організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Він, як і раніше, перебуватиме під вартою.

Таке рішення було ухвалено у середу, 27 грудня. Про це у своєму Telegram-каналі написав український блогер та громадський діяч Сергій Стерненко.

"Дубинського знову залишили під вартою", — написав він.

Водночас "Суспільне" повідомляє, що це рішення більше не підлягає оскарженню. При цьому адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоров’я.

Варто зазначити, що якийсь час тому Дубинський заявив, що його побили у Київському СІЗО. Нацполіція не спромоглася підтвердити цей факт. Адвокат нардепа Руслан Гладкий надав суду результати медичного огляду, в якому були результати медогляду, де йдеться про перелом двох ребер та забиття грудної клітки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні 2023 року за Олександра Дубинського взялися Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. До нього прийшли з обшуками. Слідчі підозрюють його в організації схеми виїзду за кордон військовозобов’язаних.

Друга справа Дубинського — вручення йому підозри за статтею про держзраду. Як виявилось, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.