Дело нардепа Дубинского: суд принял решение о его пребывании в СИЗО

Данное решение больше не подлежит обжалованию

Суд оставил без изменений меру пресечения народному депутату Украины Александру Дубинскому, которого подозревают в государственной измене и организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу. Он по-прежнему будет находиться под стражей.

Такое решение было принято в среду, 27 декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко.

"Дубинского снова оставили под стражей", — написал он.

В то же время "Суспільне" сообщает, что данное решение больше не подлежит обжалованию. При этом адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья.

Стоит отметить, что некоторое время назад Дубинский заявил, что его избили в Киевском СИЗО. Нацполиция не смогла подтвердить этот факт. Адвокат нардепа Руслан Гладкий предоставил суду результаты медицинского осмотра, в котором были результаты медосмотра, где идет речь о переломе двух ребер и ушибе грудной клетки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 2023 года за Александра Дубинского взялись Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. К нему пришли с обысками. Следователи подозревают его в организации схемы для выезда за границу военнообязанных.

Второе дело Дубинского — вручение ему подозрения по статье о госизмене. Как оказалось, он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России.