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Велика пожежа в Донецьку і приїзд Стешина - ланки одного ланцюга? Яких "сюрпризів" чекати від окупантів

Велика пожежа в Донецьку і приїзд Стешина - ланки одного ланцюга? Яких "сюрпризів" чекати від окупантів
12:08 Сьогодні Телеграф

У суботу, 10 квітня, ввечері, в окупованому Донецьку спалахнув м'ясокомбінат, де нібито знаходиться одна з військових баз бойовиків т.зв. "ДНР". А перед цим до Донецька прибув російський пропагандист Дмитро Стешин. Чи пов'язані ці події? Що могло статися і чому? Для "Телеграфа" ситуацію проаналізували військові експерти, які брали участь в бойових діях на Донбасі.

Ветеран війни на Донбасі, військовий і політичний експерт директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко зазначає: "Переповненість Донецька бойовою технікою та особовим складом російських окупаційних військ несе постійну загрозу місту і його жителям. Випадки насильства - мародерства, вбивств і викрадень окупантами мирних жителів - фіксувалися багаторазово. І триватимуть, поки місто не буде звільнене. Вибух міг статися з простої необережності, недбалого поводження з боєприпасами, пияцтва особового складу окупантів".

Юрій Кочевенко не виключає, що це і спланований теракт з метою звинуватити в ньому Україну і використовувати як привід, або один з приводів для дій "у відповідь".

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"І приїзд пропагандиста Стешина, в такому випадку, виглядає логічною ланкою в цьому ланцюзі, - підкреслює експерт. - Інформаційна операція, яку РФ розгорнула останнього місяця, явно свідчить про підготовку росіян до активних бойових дій. Але потрібно створити видимість, переконати в першу чергу самих жителів Росії, що такі дії "справедливі" і "неминучі". Для цього можуть бути застосовані такого роду провокації. А пропагандист Стешин цілком може бути їх організатором на місці. Так чи інакше, нам потрібно бути готовими до будь-якого розвитку ситуації ".

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин нагадує, що Росія збільшила на 20-30 тисяч - до приблизно 100 тисяч - кількість військ на прикордонних з Україною територіях.

"У готовності ще 25 батальйонно-тактичних груп, це ще приблизно 30 тисяч осіб, - зазначає Влад Волошин. - Росіяни пояснюють це перегрупуванням військ і навчаннями. Але швидше за це пов'язано з грою мускулами, щоб лякати, качати Україну і світове співтовариство. Світ не хоче війни, і, на думку РФ, буде тиснути на Україну, змушуючи виконати Мінські угоди в російському їх прочитанні. У послідовності й моментах, які для нас не прийнятні. При цьому РФ відкрито заявила, що готова застосувати свої сили, якщо буде агресія України проти ОРДЛО ".

Експерт підкреслює, що Росія легко може сама організувати привід для вторгнення.

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"Уже почалися пропагандистські вкидання з українськими дронамі, які нібито вбили хлопчика в Олександрівці, на окупованій частині Донеччини. А тепер нібито цивільний об'єкт, м'ясокомбінат, запалав на території окупованого Донецька. Насправді на цій території загарбники переховували певну кількість техніки та озброєння, яких там не повинно було бути. Такі промзони як м'ясокомбінат та інші підприємства традиційного використовуються окупантами як склади для зберігання боєприпасів і військової техніки. Правду про те, що там сталося, вони, звичайно, не опублікують. Можливо, використають в рамках інформаційної операції, розповідаючи про те, що Україна обстріляла "мирний Донецьк". І поява російських пропагандистів Міноборони РФ рівня Стешина говорить про те, що провокації з вибухами й жертвами триватимуть. Для того, щоб далі розхитувати маятник можливої великої війни", - прогнозує Влад Волошин.

На його думку, Україна правильно реагує на ескалацію.

"Всі наші високопоставлені офіційні особи кажуть, що ми виступаємо виключно за дипломатичне, мирне врегулювання. Це озвучується на всіх майданчиках. Ми попереджаємо, що не мають наміру наступати, пропонуємо нові мирні ініціативи, ініціюємо переговори. Але при цьому наводимо війська до відповідного ступеню боєготовності. І готові до всього", - резюмує Влад Волошин.

Після того, як в середу, 7 квітня, на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не вдалося досягти конкретних результатів щодо зміцнення перемир'я на Донбасі через позицію Росії, окупанти продовжили обстріли позицій ЗСУ, вбиваючи й ранячи українських воїнів.

У четвер, 8 квітня, стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, який раніше провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном без участі України, знову дзвонив Меркель - скаржився на Україну.

Тим часом, стало відомо, що Росія розбила військові табори під Воронежем.

Також в Росії визнали, що бойовики "ДНР" і "ЛНР" підпорядковуються армії РФ.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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Донецк, Юрий Кочевенко, Влад Волошин, Дмитро Стешин.
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