"2008 рік, Умань": Остапчук неочікувано показав, як носив чубчик в молодості (фото)

Також шоумен порівняв себе з маленьким сином

Відомий український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який не так давно оскандалився висловлюваннями про "неголених дівчат", порадував своїх підписників в соцмережі, виклавши старе фото.

У сторіс Інстаграмі зірка українського шоубізнесу, якому у вересні виповнилось 39 років, показав шанувальникам, яких налічується на офіційній сторінці шоумена більше як півмільйона, світлину, зроблену 15 років тому.

"2008 рік, Умань", — підписав архівний кадр Остапчук. На ньому чоловік позує в момент, коли веде корпоратив в кафе рідного міста.

Володимир Остапчук, приблизно у віці 24-25 років, був трішки щокатим і мав чубчик. На фото майбутня зірка одягнений в коралову сорочку і чорні штани. Свій образ чоловік доповнив краваткою теж коралового відтінку.

Остапчук в молодості з чубчиком

Після цього Остапчук опублікував фото свого маленького сина Евана, котрий зявився на світ у першому шлюбі ведучого з Оленою Войченко. Наразі чоловік одружений з блогеркою Катериною Полтавською.

Шоумен порівняв себе з сином Еваном

"Телеграф" писав раніше, що Володимир Остапчук спробував виправдатися за образливу заяву на адресу "неголених дівчат", наголосивши, що лише висловив власну думку та особисті уподобання, але це не зупинило хвилю хейту. На слова шоумена, що дівчина "має бути скрізь поголена" відреагувала телеведуча Маша Єфросиніна та переможниця 12 сезону реаліті "Холостяк" Катерина Лозовицька.

Також ведучий зачастив поїздками за кордон тоді, коли в Україні продовжується загальна мобілізація українських чоловіків. Після італійських курортів послідував виліт до Канади.