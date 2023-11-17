"2008 год, Умань": Остапчук неожиданно показал, как носил челку в молодости (фото)

Также шоумен сравнил себя с маленьким сыном

Известный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, не так давно оскандалившийся высказываниями о "небритых девушках", порадовал своих подписчиков в соцсети, выложив старое фото.

В сторис Инстаграма звезда украинского шоу-бизнеса, которому в сентябре исполнилось 39 лет, показал поклонникам, которых насчитывается на официальной странице шоумена более полумиллиона, фотографию, сделанную 15 лет назад.

"2008 год, Умань", — подписал архивный кадр Остапчук. На нем мужчина позирует в момент, когда ведет корпоратив в кафе родного города.

Владимир Остапчук, примерно в возрасте 24-25 лет, был немного щекастым и с челкой. На фото будущая звезда одет в коралловую рубашку и черные брюки. Свой образ мужчина дополнил галстуком тоже кораллового оттенка.

Остапчук в молодости с челкой

После этого Остапчук опубликовал фото своего маленького сына Эвана, появившегося на свет в первом браке ведущего с Еленой Войченко. Сейчас мужчина женат на блогерше Екатерине Полтавской.

Шоумен сравнил себя с сыном Эваном

"Телеграф" писал ранее, что Владимир Остапчук попытался оправдаться за оскорбительное заявление в адрес "небритых девушек", подчеркнув, что лишь выразил собственное мнение и личные предпочтения, но это не остановило волну хейта. На слова шоумена, что девушка "должна быть везде выбрита" отреагировала телеведущая Маша Ефросинина и победительница 12 сезона реалити "Холостяк" Екатерина Лозовицкая.

Также ведущий зачастил поездками за границу, когда в Украине продолжается общая мобилизация украинских мужчин. После итальянских курортов последовал вылет в Канаду.