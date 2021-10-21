Укр

Итоги дня 21 октября: очередные COVID-антирекорды, оксидное облако над Украиной, подъем в рейтинге ФИФА

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Ключевые новости дня Новость обновлена 21 октября 2021, 21:08
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 21 октября.

Коронавирус в Украине

COVID-19
COVID-19

За последние сутки в Украине выявлены 22415 новых случаев коронавирусной болезни. Это новый рекорд по количеству больных для нашей страны за все время пандемии COVID-19. Значительная часть из них — это медработники (345) и дети (1771).

Также новую рекордную планку поставила и смертность — такого количества жизней пациентов (546 человек) на территории нашей страны коронавирус ранее не забирал.

"Красная" зона

Красная зона
Красная зона

В Украине на фоне тотального роста количества новых больных и смертности от коронавируса все больше регионов переходят в "красную" зону карантина с жесткими ограничениями, или же всерьез задумываются об этом. "Телеграф" выяснил, какие регионы уже "покраснели" и что делается в других областях.

К слову, об усиления карантина заговорили и в Киеве. Местная власть должна принять решение о переходе в "красную" зону уже в пятницу, 22 октября.

Облако диоксида серы над Украиной

Облако диоксида серы принесло в Украину с Канаров
Облако диоксида серы принесло в Украину с Канаров

Извержение вулкана на Канарских островах задело и Украину — в воздух выбросило большое количество двуокиси серы (SO2), облако которой двинулось на Европу и Украину, в том числе. Общий уровень загрязнения на оранжевом уровне — то есть таком, что приносит неприятные ощущения и проблемы чувствительным людям зафиксирован в Киеве, Харькове, Белой Церкви и Ясногорке в Донецкой области.

Метеорологи уверяют, что диоксид серы покинет территорию Украины в ближайшие сутки и не угрожает здоровью жителей страны.

Ограничения на перевозку вступили в силу

Проверка документов на вокзале стала обязательной
Проверка документов на вокзале стала обязательной

Четверг в Украине стал первым днем, когда при посадке в самолеты, поезда и автобусы межрегионального сообщения необходимо не только быть в маске, но и предъявлять ковид-документы: результат теста или сертификат о вакцинации.

Украина поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу

Сборная Украины поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА за октябрь 2021. По итогам октября наша команда занимает 26-е место.

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#21 октября #Итоги дня
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