Укр

В сети метко пошутили насчет 1-й, 2-й и 22-й армий мира

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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путин сладко смотрит на лидера Китая Новость обновлена 17 марта 2022, 16:02
путин сладко смотрит на лидера Китая

Самые сильные армии мира просто бессильны против украинских военных

Недавно россияне поняли, что не справляются сами в войне с Украиной и попросили о помощи Китай. Жалко звучит, так как кровавый диктатор путин просит у своих соседей не только оружие, но и еду для военных. А США тем временем предостерегает Китай от последствий любой помощи рф.

Согласно рейтингу военной мощи стран мира, на первой строчке находится США, на второй рф, а на третьей — Китай. В сети отметили, что Украина с ее 22-м местом на фоне сложившийся ситуации смотрится в выигрыше.

"Самая сильная армия мира (США) перепугано наблюдает, как вторая армия мира (рф) просит помощи продуктами и оружием у третьей армии мира (Китай), чтобы как-то продолжить наступление против 22-й армии мира, то есть нас. Это прекрасно", — пишут в сети.

Судя по комментариям, украинцам очень понравилось такое сравнение. В сети справедливо отметили, что главное не количество, а качество, поэтому Украина самая лучшая.

Стоить добавить, что в Китае заявили, что не получали подобного запроса от россиян. Кроме того, китайские дипломаты отметили, что в их приоритетах максимальное снижение напряжения и достижение политического решения. Они не поддерживают путина в решении вторгнуться в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время выступления на Генассамблее ООН украинский посол в ООН Сергей Кислица выступил на заседании ООН, где предложил агрессору путину последовать примеру Адольфа Гитлера и покончить с жизнью в бункере.

Теги:
#США #Китай #Россия #Юмор #Армии
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