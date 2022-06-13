Наши бойцы не выходили на связь почти 1,5 месяца

Более двух тысяч военнослужащих, воевавших с российскими оккупантами на мариупольском заводе "Азовсталь", находятся в тюрьмах так называемой "ДНР". Они не сдались в плен, но были вынуждены сложить оружие, ведь территорию предприятия невозможно было деблокировать. Жена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая считает, что возвращение наших воинов в Украину не будет быстрым.

Об этом женщина заявила в интервью изданию "Новое время". Зарицкая добавила, что с момента выхода ее мужа Богдана с завода с ним не было никакой связи и она даже не знает, где он и в каком состоянии.

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Жена азовца отметила, что выход наших военных из "Азовстали" длился несколько дней. Ее муж выходил одним из первых, после чего связь с ним оборвалась.

"В день выхода Богдан написал мне, что, наверное, это будет Еленовка – тюрьма на территории так называемой "ДНР". Но добрался ли он до того места, не перевезли ли ребят дальше и жив ли он вообще — пока мне неизвестно", — сообщила Наталья Зарицкая.

Женщина добавила, что информацию о выходе бойцов на связь, которая появлялась в СМИ, нельзя назвать проверенной и по поводу ее мужа, то с ним точно связи не было.

"На днях умерла его мама, а я даже не знаю, как ему об этом сообщить", — подчеркнула жена бойца полка "Азов", отметив, что в последний раз он писал 17 мая в день выхода из "Азовстали".

Кроме того, Зарицкая сообщила, что судьбой азовцев и освобождением их из плена занимаются несколько уполномоченных органов – Национальное информационное бюро и Международный Комитет Красного Креста. Также этот вопрос состоит в компетенции ГУР и СБУ.

"С нами органы власти коммуницируют исправно, но понимаем, что не всю информацию они могут освещать. Мы будем знать, что их работа выполнена эффективно только когда услышим голоса наших мужчин, а еще лучше — когда обнимем их дома на украинской земле. До этого взвешенно ждем", — отметила женщина.

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При этом она не исключает, что освобождение украинских бойцов может длиться годами. Наталья Зарицкая говорит, что самый реальный способ забрать азовцев из плена — обменять их на пленных россиян, однако РФ не отдаст украинских защитников так просто — нужно, чтобы на Кремль давило международное сообщество.

"Я не сбрасываю со счетов такого сценария, где освобождение ребят из-за их медийности продлится годами. Хотя эта медийность и является гарантом сохранения жизни. Но с другой стороны, чем больше они будут страдать в плену — тем больше будет врезаться на тысячелетия их подвиг. Не думаю, что Россия в этом заинтересована. Первоочередная задача сейчас понять, где они, поэтому происходит ряд открытых и закрытых встреч, обращение в международные сообщества", — резюмировала жена бойца полка "Азов".

Ранее "Телеграф" сообщал, что боевики так называемой "ДНР" заявляли о желании осудить бойцов полка "Азов", которых забрали из "Азовстали". Также выдвигались предположения, что боевики намерены применить к ним высшую степень наказания — расстрел. Это решение сразу же осудили многие международные организации, в том числе Красный Крест.