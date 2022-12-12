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Нобелевская лауреатка из Украины, готовящая трибунал для путина. Что нужно знать об Александре Матвийчук

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Анастасия Галата Анастасия Галата
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В своей речи в Осло Александра говорила об ответственности россии за преступления
В своей речи в Осло Александра говорила об ответственности россии за преступления. Фото Коллаж "Телеграфа"

ЦГС Александры настойчиво собирает доказательства, чтобы добиться справедливости для жертв российских преступлений

Глава правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук стала первой в истории украинкой, получившей Нобелевскую премию мира. Во время получения награды в Осло Матвийчук выступила с речью на украинском языке. Среди прочего она призвала международное сообщество создать трибунал для владимира путина и его пособника Александра Лукашенко.

Кто такая Александра Матвийчук

Александра Матвийчук в последнее время попадает в рейтинги влиятельных деятелей. В частности, британская газета Financial Times включила Матвийчук в список 25 самых влиятельных женщин в 2022 году. Список разделили на три категории: "Лидерки", "Героини" и "Творческие". Матвийчук попала в категорию "Лидерки".

Александра на обложке Financial Times

"Вместо цветов от местных жителей, россия столкнулась с сильной, свободолюбивой нацией, которая не хотела сдаваться. В ответ российские войска совершают жестокую физическую и психологическую войну: бомбардировки, изнасилования, пытки и депортации. 39-летняя юрист и правозащитник военных преступлений в Украине из-за возглавляемого ею Центра гражданских свобод", – пишет издание.

Также юрист вошла в проект BBC "100 женщин 2022" и стала одной из восьми украинок, попавших в число самых влиятельных женщин мира.

Александра выросла в Боярке под Киевом в довольно бедной семье, однако смогла поступить в престижный гуманитарный лицей в Киеве, рассказала Матвийчук в интервью The Ukrainians. Когда пришло время выбирать будущую профессию, Александра сделала выбор в пользу юридического факультета, отставив на второй план мечту стать театральным режиссером.

Далее Александра снова изменила свою деятельность и перешла из "сытой" юридической работы с трудовой книжкой в сторону общественных организаций. Все начало меняться с созданием Центра гражданских свобод в 2007 году по инициативе нескольких председателей Хельсинкских комитетов. А в 2013 году Александра была одним из инициаторов создания "Евромайдан SOS".

"Это была авантюра, ведь в нашей команде не было адвокатов, которые могли бы легально предоставлять такие консультации. Поэтому второе сообщение приглашало к сотрудничеству pro bono всех желающих юристов. Так мы начали работать как система", — вспоминала Александра.

Центр гражданских свобод

Первоначально Центр гражданских свобод занимался укреплением украинского гражданского общества и давлением на власть, чтобы сделать Украину полноценной демократией. Но с течением времени был вынужден реагировать на вызовы времени. Так, после помощи участникам Евромайдана, уже в 2014 году, ЦОС стал первой правозащитной организацией, отправившейся в Крым, Луганск и Донецк для документирования военных преступлений.

Об инициативах ЦХС слышал практически каждый украинец. Например, в ЦХС запустил кампанию Let My People Go, цель которой заключалась в увольнении украинских политзаключенных, в 2018 году — кампанию за увольнение Олега Сенцова.

С начала полномасштабной войны ЦХС собирает доказательства военных преступлений в Украине, делает публичными истории выживших в плену от семей пострадавших, а также истории тех, кто стал свидетелем военных преступлений. В своих многочисленных интервью после получения Нобелевской премии Матвийчук подчеркивала, что ЦОС с начала вторжения работает с человеческой болью.

"…когда российские войска целенаправленно обстреливают церкви, жилые дома, госпитали, детские сады, когда они проводят принудительные депортации, атакуют эвакуационные коридоры, когда менеджерируется и эта система фильтрационных лагерей, когда совершаются убийства, изнасилования, пытки и другие преступления", — сказала Матвийчук в интервью "Радио Свобода".

По мнению Матвийчук, сейчас Украина столкнулась с пробелом ответственности. Когда национальная правовая система перегружена огромным количеством преступлений. Международный уголовный суд ограничивает свое расследование в нескольких избранных кейсов.

"Кто даст шанс на справедливость всем сотням тысяч людей, пострадавших от военных преступлений? Поэтому команда "Центра гражданских свобод" вместе с партнерами сейчас работает над комплексной стратегией международного правосудия, один из элементов которой – это создание международного трибунала", — заявила Матвийчук.

Так, ЦОС вместе с Харьковской правозащитной группой и Украинским Хельсинкским союзом создала проект "Трибунал для путина". Общественные организации из разных регионов страны внесли в базу 19 тысяч эпизодов военных преступлений.

Мобильные группы организации работают также в освобожденных городах Харьковской области. Собранные доказательства передают правоохранителям: Офису генпрокурора, СБУ, полиции, Международному уголовному суду. Также некоторые представители ЦХС осторожно работают на оккупированных территориях.

В рамках инициативы Prisoners Voice ЦХС собирает информацию о пропавших людях и оказавшихся в плену и сейчас незаконно удерживаемых. Истории гражданских заложников ЦХС делает публичными, как, например, случай Александра Ягодинского из-под Вышгорода, которого российские власти содержат более полугода. Оккупанты вывезли Александра в БТР с мешком на голове в Чернобыль, избивали, а затем отвезли в Беларусь. Сейчас, вероятно мужчина находится в одном из исправительных заведений РФ.

После Нобеля проект "Трибунал для путина" будет более весомым

Получение Нобелевской премии позволит привлечь внимание публики к инициативам ЦХС, а особенно к проекту "Трибунал для путина", сказала Александра в интервью "BBC-Украина".

"Голос Центра гражданских свобод станет более видимым и ощутимым", — сказала Александра.

Она признавалась, что с самого начала полномасштабного вторжения оставалась в Киеве. В адвокационные поездки за границу начала выезжать только с мая и была поражена, что запрос на справедливость не так распространен, как запрос на мир.

"Я приезжала с запросом на справедливость, чтобы поговорить, а как международное сообщество видит эту справедливость, что мы будем делать для того, чтобы привлечь к ответственности путина, Лукашенко, других военных преступников? Но там я не увидела этого запроса. Я увидела запрос на мир. Мир — это, конечно, важно, это бесспорная ценность. Но в нашей части мира, где россия использует войну как метод достижения геополитических интересов, а военные преступления как способ выиграть эту войну, не будет устойчивого мира без справедливости", — сказала Александра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 октября Нобелевский комитет сделал премию мира совместной для трех лауреатов. Ими стали украинский Центр гражданских свобод, белорусский правозащитник Олесь Беляцкий и центр "Мемориал".

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#Нобелевская премия #Матвийчук #преступления российских наемников